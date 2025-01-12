Нападающий 2Drots Обрывков находится на просмотре в Fight Nights

Спортдир 2Drots Ильдар сообщил, что Степан Обрывков может покинуть клуб.

Сегодня нападающий 2Drots Степан Обрывков играл за FN в товарищеской игре против «Амкала» («Влажный Футбол»).

«Действительно Степа находится сейчас в распоряжении Fight Nights и тренируется с ними, есть вероятность того, что он окажется в команде (аренда).

Но еще у Степы есть вариант в проффутболе, так что думаю через неделю вы точно все узнаете.

Я был сторонником того, чтобы молодой перспективный футболист ушел за практикой, в таком возрасте она жизненно необходима», – написал спортивный директор 2Drots.

Ранее нападающий снимался на канале 2Drots и играл за команду на МКС-2020.

В июне Обрывков ушел из «Динамо-2». За клуб он провел 13 игр и отдал одну голевую передачу.