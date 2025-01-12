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Кабаев об игре в Гондурасе: «Нужно быть храбрым, либо ########. Раз в неделю давали пакет бананов – часть зарплаты»

Евгений Кабаев поделился историями о жизни в Гондурасе.

«Меня из аэропорта вез президент клуба. Он приехал на джипе, которому 40 лет ####. Я думал, мы не доедем, а ехать 800 км от Сан-Педро-Сула до Тегусигальпы. Думал, ##### себе, что за команда, куда я приехал.

Мы играли в столице – Тегусигальпе, но туда не приземлялись самолеты, потому что там горы, и это опасно. А Сан-Педро-Сула, куда мы приземлялись, – самый опасный город мира.

В аэропорту было много охраны с оружием. Вокруг нищета, беднота, бомжье. После такого перелета я был в коме. Дал бокал пива перед полетом – стресс. Прилетаешь в Гондурас, как минимум нужно быть храбрым, либо ########. 

Президент привез меня в город, там был закрытый коттеджный комплекс, у всех белые красивые солидные домики. Клуб арендовал дом для легионеров. Так как я приехал последним, мне дали самую маленькую комнату внизу, в которой ##### не было – было неплохо. Потом привезли кровать, две полки, которые сам президент клуба мне поставил. Каждый день приходила женщина: убиралась, готовила кушать. Президент привозил продукты раз в неделю.

Был тренер-физрук, который максимум может тренировать детей. Из легионеров были колумбиец – до сих пор играет в Колумбии, американец – полутурист, а не футболист, темнокожий 2-метровый вратарь с острова Сент-Китс – двухметровая горилла на своей волне. Я был первый Рашн Федерйшн, который в принципе там был. 

Тренировки в 6:30 утра. Думал: «#####?» А у них 3 человека в команде, извините, работают. После тренировки – на работу. А тренировка возле какого-то университета, там из поля вылазят крысы, можно наступить, а потом не найти свою ногу – такое поле. Я думаю: «#### куда я приехал?» В другой день мы тренируемся на искусственном поле – там асфальт без крошки.

В раздевалке нет душа. Ты как собака после тренировки уезжаешь грязным. Для меня это дичь, а для них – нормально. Они все приходят грязными на тренировки, со всеми здороваются грязными руками, потом мы все тренируемся, садимся все в машину, приезжаем на рынок кушать, и они этими грязными руками ##### накладывают себе еду и едят. Я смотрю на это и думаю: «Вы че чокнулись что ли?»

Почему я туда поехал? Потому что знал, что мне нужно хотя бы полгода где-то поиграть, чтобы потом поехать куда-то дальше. Если в в 33 года не играть в футбол полгода – это финиш, а я душой еще на поле. 

У меня там была небольшая зарплата, еще и на 3 месяца ее задерживали. Потом слава богу мне заплатили перед отъездом. 

Народ бедный, нищета. Футбол неплохой, но условия моей команды были катастрофическими, потому что была бомжатская команда без денег.  

Другие первые 3-4 команды – хорошие, там и зарплаты и по 8, и по 10 тысяч долларов. А в целом в Гондурасе у людей зарплаты по 220-230 долларов. И цены нихрена не дешевые. Я не знаю, как они выживают.

Иногда ездили с американцем в большой торговый центр на такси, тусовались. Там кинотеатр, пили кофе, чай. На улицах опасно, окна в машинах закрывают. Если окно открыл, могут спокойно украсть телефончик с пистолетом. 

Один раз нам учудили товарняк с деревенской командой на выходных в 39 градусов. Через три минуты ##### ноги горят, надо мной все смеются: «Русо туристо». Я говорю: «Вы ######## в 2 часа дня делать игру?»

Платили бананами, раз в неделю пакеты бананов – часть зарплаты. Они там растут везде.

Как бы это ни звучало, это был ##### сложный путь, но благодаря этому я попал в Таиланд, где играл почти 5 лет», – рассказал нападающий «Чисто Питер».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: СБГ ШОУ
logoЕвгений Кабаев
logoЧисто Питер
logoWinline Медиалига
высшая лига Гондурас
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