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«В Хабаровске ребята сказали: «Не пьешь? Подшитый, что ли?» Вот так у нас в России, 90% глушат». Кабаев об алкоголе

Евгений Кабаев рассказал о пьющих футболистах в «Хабаровске».

Евгений Кабаев выступал за «Хабаровск» в 2018/2019 году. Большую часть карьеры российский нападающий провел в клубах высшей лиги Эстонии в период с 2009 года.

– Когда я прилетел в Хабаровск, ребята мне сказали: «Не пьешь? Подшитый что ли?» Я говорю: «В смысле? Я не пью». Они: «### такого не бывает». Вот так у нас в России – 90% ##### глушат. 

Просто выпивать – вопросов нет. Но когда ты футболист профессионал – это неправильно. Я выпиваю, но редко, могу выпить пиво.

– В твоей карьере встречались футболисты, которые забухивали? 

– Конечно. Вот в «Хабаровске». Там заливались по-лютому, чуть ли не на носилках вытаскивали. И легионеры были заливные: один хохол был заливной, он кстати где-то в Рашке играл у нас, чуть ли ##### из самолета его на носилках не тащили.

И наши ребята тоже были достойные ##### крендели. 8-9 утра, ехать на игру, а они в коме дома лежат. Не буду говорить фамилии. 

– Встречал запойных?

– Ну вот в «Хабаре» один так пропал. У нас выезд, мы вылетали в Хабаровске всегда в 6 утра. Всей командой едем в аэропорт, а один чудак пропал – лежал в коме. Мы улетели, сыграли, прилетели, наверное, прошло 3 дня, а он еще не отошел.

Тогда тренером был Вадим Евсеев. Он, конечно, не с пониманием к этому относился. И этого игрока потом не было в команде. 

Я не знаю, честно, как такое происходит, что у людей в голове, но это было. Почему-то в Чехии я играл два года и ни разу такого не видел, – сказал игрок «Чисто Питер».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: СБГ ШОУ
logoВадим Евсеев
logoСКА Хабаровск
logoWinline Медиалига
logoЕвгений Кабаев
logoПервая лига
logoЧисто Питер
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