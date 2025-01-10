Баста о подколах Карпина в адрес Пантеры: «Смешные приемчики. Когда он проигрывает, тоже можно сказать: «Вот такой тренер»
Баста вспомнил подколы Валерия Карпина в адрес экс-форварда «Ростова» Пантеры.
«Вообще не удивился результату матча «Амкал» – «Динамо» (3:2). Был удивлен, что «Динамо» забило в ответ несколько голов.
Так оценивать Медиалигу... То же самое, когда Карпин просил медийного игрока ударить по воротам. Тот пробил мимо, и тренер такой: «Все понятно, Медиалига».
Это смешные приемчики. Можно взять матч, где Карпин смешно проигрывает, и сказать: «Вот такой вот тренер», – сказал президент СКА.
Напомним, участник ютуб-канала 2Drots Артем Муамба Нтумба (Пантера) ранее выступал за «Ростов». Клуб в 2022 году опубликовал ролик с тренировки, как форвард неудачно бьет по воротам. Это иронично комментировал Карпин.
«Вот вам, пожалуйста, Медиалига». Карпин затроллил Нтумбу за неточный удар – похоже, он не видел как бьют в медиафутболе
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: соцсети СКА
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