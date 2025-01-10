  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Баста о подколах Карпина в адрес Пантеры: «Смешные приемчики. Когда он проигрывает, тоже можно сказать: «Вот такой тренер»
20

Баста о подколах Карпина в адрес Пантеры: «Смешные приемчики. Когда он проигрывает, тоже можно сказать: «Вот такой тренер»

Баста вспомнил подколы Валерия Карпина в адрес экс-форварда «Ростова» Пантеры.

«Вообще не удивился результату матча «Амкал» – «Динамо» (3:2). Был удивлен, что «Динамо» забило в ответ несколько голов.

Так оценивать Медиалигу... То же самое, когда Карпин просил медийного игрока ударить по воротам. Тот пробил мимо, и тренер такой: «Все понятно, Медиалига».

Это смешные приемчики. Можно взять матч, где Карпин смешно проигрывает, и сказать: «Вот такой вот тренер», – сказал президент СКА.

Напомним, участник ютуб-канала 2Drots Артем Муамба Нтумба (Пантера) ранее выступал за «Ростов». Клуб в 2022 году опубликовал ролик с тренировки, как форвард неудачно бьет по воротам. Это иронично комментировал Карпин.

«Вот вам, пожалуйста, Медиалига». Карпин затроллил Нтумбу за неточный удар – похоже, он не видел как бьют в медиафутболе

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: соцсети СКА
logoWinline Медиалига
logoРостов
logoВалерий Карпин
Пантера
logoСКА Ростов
logoВасилий Вакуленко
logo2Drots
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Баста: «Судейство во Второй лиге сводило с ума абсурдностью. В Медиалиге оно приемлемое и нормальное»
9сегодня, 18:02
Баста о скандале с Литвиным: «Миша впервые столкнулся с настоящим фанатизмом»
7сегодня, 10:34
Баста: «Медиафутбол называют чистилищем, последним приютом, но все не так. Уличные банды дают зажигать, профи выходят с напряжением»
27вчера, 19:33
Баста: «Матч с Медиалигой станет тяжелым испытанием для сборной России. 10:0? Главное, чтобы не обратно»
54вчера, 18:15
Рекомендуем
Главные новости
Бразилия Кака обыграла Мексику Чичарито, Колумбия Хамеса прошла Марокко Буссуфы. Результаты полуфиналов Кингс ЧМ
сегодня, 19:26
Баста: «Судейство во Второй лиге сводило с ума абсурдностью. В Медиалиге оно приемлемое и нормальное»
9сегодня, 18:02
Племянник Давида Кипиани Николай перешел в 2Drots из «Телави»
9сегодня, 17:11
«Скоро анонсируем громкий бой. Всего будет десять поединков». Шишков о бойцовском турнире среди медиафутболистов
сегодня, 14:35
Генич о новом тренере «Матч ТВ»: «Он играл в чемпионате России и за сборную своей страны»
3сегодня, 12:11
Баста о скандале с Литвиным: «Миша впервые столкнулся с настоящим фанатизмом»
7сегодня, 10:34
Арчи об уходе из 2Drots: «Cпросил у Жеки: «Мое будущее зависит от решения Сэма?» И получил утвердительный ответ. В такой ситуации ни один здравомыслящий человек не останется в команде»
1сегодня, 08:47
Бразилия забила 12 голов Турции, Аргентина проиграла Мексике по буллитам. Результаты 1/4 финала Кингс ЧМ
2вчера, 20:00
Баста: «Медиафутбол называют чистилищем, последним приютом, но все не так. Уличные банды дают зажигать, профи выходят с напряжением»
27вчера, 19:33
Баста: «Матч с Медиалигой станет тяжелым испытанием для сборной России. 10:0? Главное, чтобы не обратно»
54вчера, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
СКА намекнул, что Кокорин может сыграть за клуб в Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби
428 декабря 2024, 19:32
«150 тысяч в Медиалиге – это потолок, а в РПЛ зарплата уносит тебя в другой мир. Но для этого нужно пройти путь». Сапета о доходах футболистов
526 декабря 2024, 18:01
«Превращают футбол в поп-тусовку, где на бровке по 500 человек стоят. Бегают с камерами по полю, мат-перемат». Комличенко о Медиалиге
1720 декабря 2024, 08:36
«Не завидую Захаряну и Тюкавину, у каждого свой путь». Экс-форвард «Динамо» Терехов о карьере
310 декабря 2024, 19:37
Экс-форвард «Динамо» Терехов о деньгах в медиафутболе: «Зарплаты уровня Первой и Второй лиг»
10 декабря 2024, 18:48
Генич о правилах медиафутбола в профи: «Чистое время – за ним будущее, я уверен. Аут Азамата – интересная вещь, буллиты вряд ли примут»
188 декабря 2024, 13:45
Кузнецов о бане ЦСКА: «Для чего трансферы? Для борьбы в чемпионате, а в Европе мы не будем играть еще несколько лет. Если бы захотели, оплатили любым способом»
316 декабря 2024, 15:25
Ефремов о словах, что мог быть на месте Головина: «А почему я не могу этого сказать?»
535 декабря 2024, 19:32
Первый номер рейтинга UFC в легком весе Царукян готов сыграть за команду Литвина Lit Energy в Медиалиге
24 декабря 2024, 19:45
Григорян может возглавить медийный клуб: «В Медиалиге лучше условия для работы, чем в командах Второй лиги»
628 ноября 2024, 15:07
Рекомендуем