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  • Арчи об уходе из 2Drots: «Cпросил у Жеки: «Мое будущее зависит от решения Сэма?» И получил утвердительный ответ. В такой ситуации ни один здравомыслящий человек не останется в команде»
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Арчи об уходе из 2Drots: «Cпросил у Жеки: «Мое будущее зависит от решения Сэма?» И получил утвердительный ответ. В такой ситуации ни один здравомыслящий человек не останется в команде»

Арчи рассказал, почему покинул 2Drots.

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов заявил, что Арчи сам принял решение покинуть команду.

«Очень много вопросов после интервью Викторовича.

Во-первых, мне очень приятно, что он отзывается обо мне как о лидере. Мне приятно, что он так считал. Я так же это чувствовал. Да, покинуть команду было мое решение. Сейчас расскажу, как так получилось!

Где-то полтора месяца назад поступил звонок от тренера (без упоминаний) и сказали, что будут брать игрока на позицию левого защитника, мол лучше и тд. Я такой: «Без проблем». И сказали, что меня оставят. Я говорю: «А почему меня, а не Сэма?» Ответ: «Смысл брать двух высокооплачиваемых, если ты справляешься с этой позицией?» и тд. Я такой: «Ясно» (про себя понимаю, что «сразу похоронили по ходу»).

В Тае узнаю, что взяли Муша. При этом Сэм говорит, что ему сказали, что на него (на Сэма) рассчитывают. Я понимаю, что сейчас стоит вопрос о моем дальнейшем нахождении в команде.

Еще был стрим в Тае, да. Где я говорил про Вульфа (мы с ним давно все обсудили и закрыли этот вопрос). Жека мне написал: либо штраф, либо расторжении контракта. Я: «Ок».

Я прилетел, позвали на эти съемки – реалити 2Drots. Я думал, что там будет разговор про контракт, а был в основном про стрим. Ну и еще пару тем (не пропустите выпуск). После разговора я был в еще бОльших непонятках, что дальше. После меня был Сэм на переговорах. Мы, конечно, с ним были на связи. Сэм сказал президентам, что пока думает по поводу предложенных условий. И я Женьку пишу: «А что с моим контрактом, не спросил же?» И он отвечает: «Как будет определенное понимание – я скажу». Я задал прямой вопрос: «Мое будущее зависит от решения Сэма?» И получил утвердительный ответ. Мне кажется, в такой ситуации ни один здравомыслящий человек, который имеет хоть немного уважения к самому себе, не останется в команде. Я ему написал: «Я думаю, что будет лучше для всех, если я покину команду». Он сразу написал: «Уважаю твое любое решение».

Дальше я пишу пост об уходе. 2D, естественно, сразу объявляют о моем уходе. Далее мы созваниваемся с Тренерами. Викторович говорит, что не знал про трансфер Муша. Он был удивлен и зол (насколько я правильно понял и помню). И говорит, что меня «не отпускает» и пара Сэм/Арчи его устраивает. Он в шоке, что трансфер был сделан без обсуждения с ним. Сказал мне не спешить с подписанием в какой либо другой команде, что решит этот вопрос.

Я не подписывал никаких контрактов, не уходил за какими-то деньгами (которые мне некоторые пытаются приписать), но оставаться в команде в такой ситуации я уже не мог. Наверное, где-то в глубине души я надеялся, что все решится. Но «решилось» так, как решилось.

Я не хочу никакой грязи. Я всех люблю и уважаю. Это жизнь. Я прекрасно понимаю, что будут приходить игроки лучше меня. Просто хочется честности и правды. Я благодарен Викторовичу и Николаичу за всю работу! И за то, как Викторович отзывается обо мне! Для меня это очень ценно! Ильдару, Жене и Никите тоже большое спасибо. Всех обнял.

А теперь вопрос. Как мне надо было в этой ситуации поступать? Не торопиться с чем?» – написал экс-защитник 2Drots.

Арчи покинул 2Drots в конце 2024 года. Защитник выступал за команду с 2022 года

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Арчи
logoНекит 2Drots
logo«Арчи» Артур Бегларян
logoДмитрий Кузнецов
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logo«Сэмио» Владислав Семенов
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