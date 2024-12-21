«Я не против остаться. Команда и коллектив мне дороги. Жалко, что уходят люди, которые меня привели». Сэмио о будущем

Сэмио высказался о своем будущем.

«Контракт заканчивается 31 декабря. До Нового года должны переговорить. Я не прошу какие-то космос условия. Хочу такие же условия, как и у лидеров команды. Я заслуживал и до этого, и тем более сейчас. Самому интересно, что будет на переговорах.

Съемки на канале 2D? Я три года в команде и только сейчас интегрироваться? Странно. У меня свой канал, стараюсь развиваться медийно. Если как-то поспособствуют развитию, будет приятно.

Удивляет ли, что редко звали на съемки? Наверное, медийно лицом не вышел, неинтересный персонаж. Одно время я отпрашивался с работы, чтобы поучаствовать в съемках. В моменте их не стало для меня. Почему? Когда были разговоры о сборной, я высказался, что хочу в нее. Против были спонсоры или президенты. Меня многие поддержали. После этого прекратились съемки. Совпадение? Не знаю.

Да, бывает, что у нас точки зрения не совпадают, но это нормально. Слышал, что из окружения Некита и Жени говорили, что я проблемный. У меня есть своя точка зрения, и если меня что-то не устраивает, то я могу ее высказать. Если это проблемный игрок, тогда у меня были бы проблемы в целом в коллективе.

Вероятность моего ухода зависит от того, как пройдут переговоры. Я не против остаться. Команда и коллектив мне дороги. Жалко, что уходят люди, которые привели меня сюда», – сказал защитник 2Drots.