Дмитрий Кортава: «Если бы не изоляция, мы бы с нашим форматом Второй лиги выступали на европейских форумах. Такого нет нигде в мире»
Дмитрий Кортава считает, что похожего формата на Вторую лигу нет нигде в мире.
«Если бы не изоляция, мы бы с нашим форматом Второй лиги, уникальным переходом из Серебра в Золото выступали на европейских форумах. Как пример для подражания? Как один из вариантов уникальности турнира. Такого нет нигде в мире, ни в одном виде спорта.
Уникальность в том, что у нас сезонность не целый год, а каждые полгода. Сначала четыре команды уходят в одну лигу, другие четыре возвращаются.
Уникальность переходов из Второй лиги А во Вторую лигу Б в одно время года, переход из Второй лиги А в Первую лигу в другое время года.
Уникальность в том, что каждые полгода все обнуляется. Конструктор, который мы сделали – уникален», – сказал заместитель директора по развитию ФНЛ.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
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