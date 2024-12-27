Дмитрий Кортава: «Если бы не изоляция, мы бы с нашим форматом Второй лиги выступали на европейских форумах. Такого нет нигде в мире»

Дмитрий Кортава считает, что похожего формата на Вторую лигу нет нигде в мире.

«Если бы не изоляция, мы бы с нашим форматом Второй лиги , уникальным переходом из Серебра в Золото выступали на европейских форумах. Как пример для подражания? Как один из вариантов уникальности турнира. Такого нет нигде в мире, ни в одном виде спорта.

Уникальность в том, что у нас сезонность не целый год, а каждые полгода. Сначала четыре команды уходят в одну лигу, другие четыре возвращаются.

Уникальность переходов из Второй лиги А во Вторую лигу Б в одно время года, переход из Второй лиги А в Первую лигу в другое время года.

Уникальность в том, что каждые полгода все обнуляется. Конструктор, который мы сделали – уникален», – сказал заместитель директора по развитию ФНЛ .