Эдамс: «Уйду в аренду, если вообще не буду получать игрового времени. Не хочу, как маскот, ходить в форме 2Drots»

Эдамс рассказал, из-за чего может уйти в аренду.

«Я первые два сезона, когда у меня шла игра и все было окей, я вам руки не выкручивал. Я сразу подписывал контракт. У меня вопросов нет.

Не появится больше игрового времени? Я понимаю. Могу уйти в аренду, если вообще не буду получать игрового времени, просто как маскот буду ходить в форме 2Drots.

Я хочу быть трехкратным чемпионом. Первым и единственным. Я ни с кем из других команд не связываюсь. Мне пишут, но я им не отвечаю.

Будут приходить новые игроки? А когда по-другому было? Каждый сезон два опорника приходят», – сказал капитан 2Drots.