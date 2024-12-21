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Эдамс: «Уйду в аренду, если вообще не буду получать игрового времени. Не хочу, как маскот, ходить в форме 2Drots»

Эдамс рассказал, из-за чего может уйти в аренду.

«Я первые два сезона, когда у меня шла игра и все было окей, я вам руки не выкручивал. Я сразу подписывал контракт. У меня вопросов нет.

Не появится больше игрового времени? Я понимаю. Могу уйти в аренду, если вообще не буду получать игрового времени, просто как маскот буду ходить в форме 2Drots.

Я хочу быть трехкратным чемпионом. Первым и единственным. Я ни с кем из других команд не связываюсь. Мне пишут, но я им не отвечаю.

Будут приходить новые игроки? А когда по-другому было? Каждый сезон два опорника приходят», – сказал капитан 2Drots.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал 2Drots
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