«Люди ждали, что мы придем в «Десятку» и будем в Comedy club выступать?» Бала о медийной составляющей перехода в ФК «10»

Бала сравнил ФК «10» и 2Drots.

«А что люди ждали? Что мы придем в «Десятку» и будем во всех шоу сниматься? В Comedy club выступать, вести невероятные передачи – «Натальная карта» и все остальное? Все это постепенно.

С марта прошло полгода, первое время я адаптировался к съемкам и ко всему остальному: в первых выпусках заметно, что мне неловко в компании таких [именитых] гостей. Я получил огромнейший опыт, как перешел в «10».

Прошло два турнира – паузы не было – не было момента, когда можно все грамотно продумать и прописать, провести полноценную работу. Сейчас наступило время, когда можно заниматься проектами. С Ильей мы ведем большой проект, надеюсь, в новом году его представим.

Инструменты и возможности, которые предоставляет Азамат, нельзя сравнивать с 2Drots – у них аудитория больше медиафутбольная. Каждый раз вижу комменты: «Ничего нет. Где Бала? Он потерялся». Не хочу оправдываться, но сейчас веду работу, которая скрыта от глаз зрителя, и когда будут плоды, я скажу: «Ребят, посмотрите, что мы сделали», – заявил хавбек ФК «10».

После перехода в ФК «10» Илья Скоропупов сказал , что хочет заниматься серьезными проектами.

Бала перешел в «Десятку» из 2Drots в феврале 2024-го.

2Drots ➡️ «Десятка» – уже шесть трансферов. Смотрим на самый частый маршрут медиафутбола