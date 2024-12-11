«Я хотел продлить контракт, и были варианты, под которыми я бы поставил подпись». Гудай об уходе из 2Drots

Денис Гудаев попрощался с 2Drots.

«Друзья мои, хочу сказать огромное спасибо за этот незабываемый путь, за вашу поддержку в любом городе, где бы мы не находились. Спасибо моей команде и каждому, с кем делил этот зеленый прямоугольник. Спасибо любимым ULTRAS за невероятную атмосферу и перформансы. Спасибо тренерскому штабу, который верил в меня больше остальных, даже когда у меня болели ноги! И в любом случае, есть за что быть благодарным президентам!

Больше 100 матчей в футболке 2D, 4 трофея и столько же финалов. Больше всех сыгранных минут на поле! Если кто-то считает, что я кого то предал, прочитайте информацию выше. Я всегда отдавал всего себя, чтобы команда выигрывала в каждом матче и много раз мог уйти «зарабатывать»! Но всегда оставался! Сейчас пришло время прощаться! Еще раз спасибо всем адекватным людям!

Важно сказать, что я хотел продлить контракт с 2D и было два варианта под которыми я готов был поставить свою подпись!

Ваш мужчина с перстнем, всех обнял!» – написал защитник ФК «10».

Гудай и Скоропуп перешли в ФК «10» из 2Drots. Клуб Азамата Мусагалиева заплатил 1 млн рублей за игроков.

Гудаев выступал за 2Drots с 2022-го. В составе клуба он дважды выиграл Winline Медиалигу и по разу МКС и казахстанскую медиалигу.