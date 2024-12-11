«Мне стыдно называть себя футболистом. Я понял, сколько есть всего интересного, помимо футбола». Скоропуп об уходе из 2Drots

Илья Скоропупов назвал причины перехода в ФК «10» из 2Drots.

«Почему принял такое решение? Переходил в 2Drots за детской мечтой, чтобы закрыть гештальт: сыграть на стадионах с болельщиками. Я безумно счастлив, что этот год прошел так, как он прошел. Вне зависимости от выигранных, проигранных финалов, это был замечательный год. Самый сложный и самый насыщенный за всю жизнь.

Я понял, что пора взрослеть. Мне стыдно называть себя футболистом. Я закончил с футболом в 18 лет, когда выпустился из академии. Для меня футбол отошел на второй план. Уже в Медиалиге появился более серьезный подход к футболу. Но все равно я понимаю, что мой главный страх – остаться только с футболом в этой жизни. Если бы я хотел связать свою жизнь только с футболом, то сделал бы как Боря Фартуна.

Благодаря медиафутболу я увидел, сколько всего вокруг. И главная фраза, к которой я пришел: сколько есть всего интересного, помимо футбола. Мне не хочется зацикливаться на футболе, как бы сильно я его не любил.

Мое большое желание сделать что-то большое и крутое. Хочу заниматься серьезными проектами. Благодаря ресурсу «Десятки » я могу заглянуть во все процессы, которые происходят в больших проектах. Мне это безумно интересно», – сказал хавбек ФК «10».

Гудай и Скоропуп перешли в ФК «10» из 2Drots. Клуб Азамата Мусагалиева заплатил 1 млн рублей за игроков.

Скоропупов выступал за 2Drots с 2023 года. Ранее он играл за «Матч ТВ» и «Титан ».

2Drots ➡️ «Десятка» – уже шесть трансферов. Смотрим на самый частый маршрут медиафутбола