Алишер: «ФК «10» не приоритетный клуб для меня»

Алишер Рахимов высказался о переговорах с ФК «10».

«Десятка» вышла из трансферной гонки за меня? Браво! У меня изначально не было желания перейти в «Десятку». Что я могу там получить, кроме повышения зарплаты на 100 тысяч рублей? У них хорошие футболисты? В 2Drots и «Амкале» тоже есть хорошие футболисты.

У «Десятки» хорошая команда. Не скажу, что никогда туда не перейду, но мне не по душе «Десятка». По футбольному из Медиалиги я взял много для себя, и переходить в «Десятку», качать медийку, мне не интересно.

Летние переговоры с ними? Надо всегда слушать, что тебе предлагают, а затем делать выводы и общаться», – сказал полузащитник «БроукБойз».

Ранее президент «Десятки» Азамат Мусагалиев заявил , что ФК «10» больше не интересен Алишер Рахимов.