0

Алишер: «ФК «10» не приоритетный клуб для меня»

Алишер Рахимов высказался о переговорах с ФК «10».

«Десятка» вышла из трансферной гонки за меня? Браво! У меня изначально не было желания перейти в «Десятку». Что я могу там получить, кроме повышения зарплаты на 100 тысяч рублей? У них хорошие футболисты? В 2Drots и «Амкале» тоже есть хорошие футболисты.

У «Десятки» хорошая команда. Не скажу, что никогда туда не перейду, но мне не по душе «Десятка». По футбольному из Медиалиги я взял много для себя, и переходить в «Десятку», качать медийку, мне не интересно.

Летние переговоры с ними? Надо всегда слушать, что тебе предлагают, а затем делать выводы и общаться», – сказал полузащитник «БроукБойз».

Ранее президент «Десятки» Азамат Мусагалиев заявил, что ФК «10» больше не интересен Алишер Рахимов. 

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
logoАлишер Рахимов
logoБроукБойз
logoФК 10
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logoАмкал
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Азамат: «Мы вышли из гонки за Алишера. Скоропуп подтвердил все договоренности о переходе в ФК «10»
3вчера, 12:23
Данилин за 3 миллиона в ФК «10», Геркус – в «Эгриси». Таблица трансферов медиафутбола
6 декабря, 15:00
2Drots просят за Скоропупа 1 миллион рублей. ФК «10» предлагает 500 тысяч и обещает выйти из гонки за Алишера
22 ноября, 15:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Открыл видео: Бензема в клуб заходит. 3 года назад я был там же, а сейчас во Владивостоке – дырка в стене, плохая кровать». Катрич о переходе в «Луч»
12сегодня, 10:40
«Контракты не просто так подписываются». Некит 2Drots о ситуации вокруг потенциального перехода Гудая в другой клуб
сегодня, 09:47
«В Медиалиге тоже многое нельзя. Люди увидели трешток, провокации, за которые нельзя дать леща». Основатель «Народной Команды» рассказал об отношении фанатов к МФЛ
7сегодня, 08:46
«Я рос на Романцеве и Аленичеве, а теперь на что я их приглашаю? Как нас возят рылом 0:7?» Основатель «Народной Команды» о поражении от 2Drots
7вчера, 19:28
«Fan ID – будто леща хорошего дали. Идеально оставить его на сборную и еврокубки, чтоб закон не пропадал». Фанат «Спартака» Кучер о бойкоте
28вчера, 18:25
«Планируем много матчей для сборной – Латинская Америка, Поднебесная. Год хотим закончить чемпионатом мира». Осипов о планах на 2025-й
вчера, 16:48
Гусев об Уткине: «Такому руководству клуба позавидуют и «Сити», и «Арсенал». Вася жил «Эгриси»
13вчера, 14:34
«Турки писали: «Устроим ад русским». Атаковали автобус с мачете, на стадионе прыгали на решетку: «Рус – смерть». Фанат «Спартака» Кучер о выезде в Стамбул 
46вчера, 13:41
Азамат: «Мы вышли из гонки за Алишера. Скоропуп подтвердил все договоренности о переходе в ФК «10»
3вчера, 12:23
Гаджиев готов заплатить Басте и Литвину по 40 млн рублей за бой
20вчера, 10:50
Ко всем новостям
Последние новости
Генич о правилах медиафутбола в профи: «Чистое время – за ним будущее, я уверен. Аут Азамата – интересная вещь, буллиты вряд ли примут»
138 декабря, 13:45
Кузнецов о бане ЦСКА: «Для чего трансферы? Для борьбы в чемпионате, а в Европе мы не будем играть еще несколько лет. Если бы захотели, оплатили любым способом»
316 декабря, 15:25
Ефремов о словах, что мог быть на месте Головина: «А почему я не могу этого сказать?»
535 декабря, 19:32
Первый номер рейтинга UFC в легком весе Царукян готов сыграть за команду Литвина Lit Energy в Медиалиге
24 декабря, 19:45
Григорян может возглавить медийный клуб: «В Медиалиге лучше условия для работы, чем в командах Второй лиги»
628 ноября, 15:07
Чемпиона НБА Мозгова приглашали в медиабаскетбольный 2Drots: «Он сказал, что будет играть только за Rocket Team»
28 ноября, 09:01
Тренер Fight Nights Смирнов присоединился к штабу Березуцкого в азербайджанском «Сабахе»
27 ноября, 18:05
Игрок медиабаскетбольной команды Hoops Фиш назвал топ-3 клуба Лига Ставок Media Basket: «Родина Медиа», Alikson, Sayonara»
27 ноября, 14:55
Форвард «Амкала» Пича: «Все больше людей хотят попасть в медиафутбол, показать себя. Каждый год мы бьем рекорды по посещаемости»
325 ноября, 13:08
Дмитрий Кузнецов: «Во Второй лиге зарплаты 30-50 тысяч рублей»
1224 ноября, 18:53