Алишер: «ФК «10» не приоритетный клуб для меня»
Алишер Рахимов высказался о переговорах с ФК «10».
«Десятка» вышла из трансферной гонки за меня? Браво! У меня изначально не было желания перейти в «Десятку». Что я могу там получить, кроме повышения зарплаты на 100 тысяч рублей? У них хорошие футболисты? В 2Drots и «Амкале» тоже есть хорошие футболисты.
У «Десятки» хорошая команда. Не скажу, что никогда туда не перейду, но мне не по душе «Десятка». По футбольному из Медиалиги я взял много для себя, и переходить в «Десятку», качать медийку, мне не интересно.
Летние переговоры с ними? Надо всегда слушать, что тебе предлагают, а затем делать выводы и общаться», – сказал полузащитник «БроукБойз».
Ранее президент «Десятки» Азамат Мусагалиев заявил, что ФК «10» больше не интересен Алишер Рахимов.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
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