Некит 2Drots: «Самый счастливый момент в 2Drots – первый сезон Медиалиги, когда мы подняли кубок»

Президент 2Drots Некит вспомнил самый счастливый момент в истории клуба.

«Самый счастливый момент в 2Drots – первый сезон Медиалиги , когда мы подняли кубок. Для меня была идея фикс, что мы это делаем ради папы Жени (второго президента 2Drots – Спортс’‘) и моего дедушки. Первые мысли после победы: «Надеюсь, вы нами гордитесь». Что может быть дороже этого момента? Женек полюбил футбол благодаря бате. Я бы очень хотел, чтобы он смотрел за сезоном Медиалигой.

Недавно мы играли в фифу, после съемок еду домой и думаю: «К чем жизнь привела? Мы играли с 14 лет в эту ###### фифу, ругались, радовалась. А теперь благодаря игре у нас есть все. Ты с другом играл по фану и это привело к такому – я счастлив», – сказал Некит.