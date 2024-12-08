Некит 2Drots: «Самый счастливый момент в 2Drots – первый сезон Медиалиги, когда мы подняли кубок»
Президент 2Drots Некит вспомнил самый счастливый момент в истории клуба.
«Самый счастливый момент в 2Drots – первый сезон Медиалиги, когда мы подняли кубок. Для меня была идея фикс, что мы это делаем ради папы Жени (второго президента 2Drots – Спортс’‘) и моего дедушки. Первые мысли после победы: «Надеюсь, вы нами гордитесь». Что может быть дороже этого момента? Женек полюбил футбол благодаря бате. Я бы очень хотел, чтобы он смотрел за сезоном Медиалигой.
Недавно мы играли в фифу, после съемок еду домой и думаю: «К чем жизнь привела? Мы играли с 14 лет в эту ###### фифу, ругались, радовалась. А теперь благодаря игре у нас есть все. Ты с другом играл по фану и это привело к такому – я счастлив», – сказал Некит.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал Федоса Маслова
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