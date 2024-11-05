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Некит считает, что во всех бедах Крапа виноват «На Спорте»: «Не 2D привели Даню в ночную жизнь»

Некит считает, что переход в «На Спорте» пагубно сказался на Крапе.

Даниил перешел в «НС» в 2021 году, но через несколько месяцев вернулся в 2Drots. За «На Спорте» тогда выступал Текила.

Некит: «Полный бред говорить, что 2Drots научили Крапа всему плохому. Даня испортился после того, как перешел в «На Спорте». Мы про это забываем? Вся вредная ##### – это вдохновение «НС».

Текила: «Ты прикалываешься? Он пришел к нам в сентябре, ушел в ноябре. Два месяца. Что, он так изменился за эти два месяца?»

Некит: «Не мы привели Крапа в ночную жизнь. Это сделали другие люди».

Текила: «Но и не «На Спорте» его туда привел».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
брань
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoНа Спорте
logoДаниил Крапивников
logoНекит 2Drots
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