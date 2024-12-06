Некит 2Drots о своей бабушке: «На финале начинаются буллиталити: Сычу забивают, и я понимаю – надо подключать силы бабули – сбегал за иконой, и он тащит»

Некит рассказал о главной фанатке 2Drots – своей бабушке.

«Бабушка смотрит все матчи 2Drots, знает всех игроков. У нее есть команды, которые она ненавидит. Это так мило. Супер благодарен судьбе и 2Drots, что у нее есть такая эмоциональная связь после смерти дедушки.

Она гоняла в «Лужники» на матч с «Амкалом », была в випке и не понимала, почему люди пришли на футбол и сидят в телефоне. А она орала: «Давай-давай». А на нее все как-то смотрят. В Одинцове мы посадили ее с фанатами. Там она уже кайфовала.

Сообщение Некита от бабушки: «Амкал» по забитым мячам сильно вас обгоняет. Это что-то решает в этой дурацкой швейцарской системе?»

В подростковом возрасте она болела за ЦСКА. Как-то пошли слухи, что Кузнецова надо убирать. Она звонила: «Никита, не надо». Познакомил их в Одинцове. Ее любимый игрок – Сычевым. Она была счастлива, что увидела Великого Сычева вживую.

На финале у меня была икона от бабушки. Впервые она дала мне ее перед матчем в «Лужниках» в сентябре. Это был ее первый матч на стадионе. Она сказала: «Пусть будет на скамейке, защищает ваши ворота». Тогда помогло.

Она очень хотела поехать в Питер, а ей 80 лет – это непросто. Мы с ней договорились: она берет свою икону, я – свою. Начинаются буллиталити: Сычу забивают 1-й, 2-й. И я понимаю, что надо подключать силы бабули – сбегал за иконой, и Сыч тащит. В моей реальности я свое дело с бабушкой сделал», – сказал президент 2Drots.