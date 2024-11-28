Зуев хотел бы подписать Фрола и Абу из ФК «10»
Президент «Титана» Александр Зуев хотел бы видеть в команде Фрола и Абу.
«Стоит ли ожидать трансферы? В принципе топ игроки, которых пока не знают в МФЛ.
А из МФЛ хочу Фрола подписать и Абу из «Десятки», – написал президент «Титана».
Фрол ялвется игроком 2Drots и пока не продлил контракт с командой.
Абдулкадир Курбаналиев выступает за ФК «10» с МФЛ-5.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Александра Зуева
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