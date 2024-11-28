Зуев хотел бы подписать Фрола и Абу из ФК «10»

Президент «Титана» Александр Зуев хотел бы видеть в команде Фрола и Абу.

«Стоит ли ожидать трансферы? В принципе топ игроки, которых пока не знают в МФЛ.

А из МФЛ хочу Фрола подписать и Абу из «Десятки », – написал президент «Титана ».

Фрол ялвется игроком 2Drots и пока не продлил контракт с командой.

Абдулкадир Курбаналиев выступает за ФК «10» с МФЛ-5.