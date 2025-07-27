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Экс-хавбек 2Drots Стиль может поехать в «Дубай Юнайтед» Пирло

Экс-хавбек 2Drots Алекс Стиль может поехать в «Дубай Юнайтед».

«За две недели один раз тренировался с Chertanovo и три дня с Lit Energy. C Chertanovo пока в стадии общения, но клуб заинтересован. После тренировок и общения со спортдиром с Lit Energy понял, что клуб и тренер не заинтересованы во мне. Сейчас веду переговоры с одним крутым клубом. Если все срастется, будет очень крутой и неожиданный кейс.

Вчера главным тренером «Дубай Юнайтед» назначили Андреа Пирло. Я об этом знал еще в начале июля (когда был в Дубае). Там и услышал, что реально поехать потренироваться с командой. Мечта поработать с таким специалистом. По последним новостям медиаотдел команды очень хотел, чтобы я приехал.

Это было бы что-то в формате поездки Васи Маврина в «Нижний Новгород». Но финальное решение остается за хозяином клуба Ломакиным. Учитывая, что он закрыл «Родину Медиа», не думаю что он в восторге, но верим», – написал Стиль.

«Дубай Юнайтед» выступает во второй по силе лиге ОАЭ. До задержания в команде играл экс-футболист «Спартака» Квинси Промес.

Алекс Стиль выступал за 2Drots с 2022-го. В июле у него закончился контракт и хавбек покинул клуб.

Зимой 2025-го хавбек «Амкала» Василий Маврин ездил на сборы в «Пари НН», где провел несколько тренировок, сыграл в товарищеском матче и вернулся в медиафутбольную команду.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Алекса Стиля
logoLit Energy
logoАлекс Стиль
logoВасилий Маврин
logoРодина Медиа
logoАмкал
logoChertanovo
logoАндреа Пирло
logoФК Дубай
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