Экс-хавбек «Титана» Сирот – игрок «Торпедо» Владимир
Владислав Сиротов перешел во владимирское «Торпедо» из «Титана».
Клуб объявил о подписании 33-летнего полузащитника.
Сиротов является воспитанником «Зенита». Ранее хавбек выступал за «Ленинградец», «Шинник», «Знамя Труда» и другие клубы.
Последний год Сирот играл в WINLINE Медиалиге. Полузащитник выступал за «Чисто Питер» и «Титан».
«Торпедо» сыграет с 2Drots в первом раунде Пути Регионов Кубка России.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Торпедо» Владимир
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