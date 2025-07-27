Экс-хавбек «Титана» Сирот – игрок «Торпедо» Владимир

Владислав Сиротов перешел во владимирское «Торпедо» из «Титана».

Клуб объявил о подписании 33-летнего полузащитника.

Сиротов является воспитанником «Зенита ». Ранее хавбек выступал за «Ленинградец », «Шинник », «Знамя Труда » и другие клубы.

Последний год Сирот играл в WINLINE Медиалиге . Полузащитник выступал за «Чисто Питер » и «Титан ».

«Торпедо» сыграет с 2Drots в первом раунде Пути Регионов Кубка России.

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