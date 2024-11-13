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Панов, Кузнецов, Смирнов – в списке номинантов на тренера года в медиафутболе

Winline Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание тренер года.

На приз претендуют: Виталий Панов, Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Смирнов, Ахмад Нарзиев, Игорь Звездин, Виталий Миллер.

Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй в номинации Тренер года

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoДмитрий Александрович Смирнов
logoСпортс
logoДмитрий Кузнецов
logoВиталий Панов
logoВиталий Миллер
logoWinline Медиалига
logoИгорь Звездин
Winline Media Football Awards
logoАхмад Нарзиев
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