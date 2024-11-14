Кузнецов, Звездин или Панов? Голосуй за лучшего тренера года в медиафутболе
Winline Медиалига и Спортс’’ продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.
Следующая номинация – тренер года в медиафутболе.
На приз претендуют: Виталий Панов («Амкал»), Дмитрий Смирнов (Fight Nights), Дмитрий Кузнецов (2Drots), Игорь Звездин («БроукБойз» и Rocket Team), Ахмат Нарзиев (Lotus), Виталий Миллер (FC Bus и СКА).
Напоминаем, чтобы попасть в шорт-лист тренер должен отработать минимум в двух турнирах за год (учитываются Winline Медиалига, Кубок Медиалиги, Кубок Надежды, Фонбет Кубок России 2024/25).
Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
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Молодец что взял со скрипом финал кубка лиги
Но считается по совокупности
Амкала
Нам
Очень
Важна
А так у ДВ два финала, а у Панова кубок и успешное выступление в кубке России, так что за Панова