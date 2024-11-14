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Кузнецов, Звездин или Панов? Голосуй за лучшего тренера года в медиафутболе

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Winline Медиалига и Спортс’’ продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – тренер года в медиафутболе.

На приз претендуют: Виталий Панов («Амкал»), Дмитрий Смирнов (Fight Nights), Дмитрий Кузнецов (2Drots), Игорь Звездин («БроукБойз» и Rocket Team), Ахмат Нарзиев (Lotus), Виталий Миллер (FC Bus и СКА).

Напоминаем, чтобы попасть в шорт-лист тренер должен отработать минимум в двух турнирах за год (учитываются Winline Медиалига, Кубок Медиалиги, Кубок Надежды, Фонбет Кубок России 2024/25).

Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Если опрос не отображается – переходите по ссылке

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Персона года в медиафутболе

logoRocket Team
logoLotus
logoВиталий Миллер
logoАхмад Нарзиев
logoWinline Медиалига
logoВиталий Панов
Winline Media Football Awards
logoАмкал
logoДмитрий Александрович Смирнов
logoБроукБойз
logoFight Nights
logoИгорь Звездин
logoFC Bus
logoСКА Ростов
Медиафутбол на Спортсе''
Медиафутбол на Спортсе''
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9 комментариев
Какой панов лучший тренер года, если сказали будут претенденты которые были в 5 сезоне, кубок лиги и кубок России, в 5 сезоне я не помню панова, он в амкале только пол года и говорить то что он тренер года я бы не стал один кубок выиграл все герой? Кузнецов выводил команду больше всех клубов в финал, для меня Кузнецов лучший
+2
-1
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Кузнецов без вариантов!!
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необразованные болельщики амкала топят за своего тренера
Молодец что взял со скрипом финал кубка лиги
Но считается по совокупности
+1
0
+1
Ответ EebOi
Кубок России ещё есть
В том году 2дротс выиграли МКС и прошли до 4 стадии кубка России, но "лучшего тренера" отдали Звездину, который в том году был без трофеев (проиграл финал МКС против 2дротс и финал МФЛ титану).
+1
0
+1
Победа
Амкала
Нам
Очень
Важна
0
0
0
Миллер и Нарзиев, но без Каряки…

А так у ДВ два финала, а у Панова кубок и успешное выступление в кубке России, так что за Панова
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Ответ Александр Николаев_1116531378
Какой панов лучший тренер года, если сказали будут претенденты которые были в 5 сезоне, кубок лиги и кубок России, в 5 сезоне я не помню панова, он в амкале только пол года и говорить то что он тренер года я бы не стал один кубок выиграл все герой? Кузнецов выводил команду больше всех клубов в финал, для меня Кузнецов лучший
Кубок России ещё есть
0
0
0
Ответ Александр Николаев_1116531378
Какой панов лучший тренер года, если сказали будут претенденты которые были в 5 сезоне, кубок лиги и кубок России, в 5 сезоне я не помню панова, он в амкале только пол года и говорить то что он тренер года я бы не стал один кубок выиграл все герой? Кузнецов выводил команду больше всех клубов в финал, для меня Кузнецов лучший
Плюсую. "Лучший тренер года", а Панов не весь год был тренером в МФЛ. Не хочу топить за других. Но все остальные тренеры в этом году 2 сезона провели.
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Ответ Ujjk Ikaa
В том году 2дротс выиграли МКС и прошли до 4 стадии кубка России, но "лучшего тренера" отдали Звездину, который в том году был без трофеев (проиграл финал МКС против 2дротс и финал МФЛ титану).
Я не понимаю, чем Панов не заслужил. Не меньше Викторовича сто процентов
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