«Амкал» сыграет с клубом РПЛ во время паузы на матчи сборных
Герман Эль Класико рассказал о планах «Амкала» сыграть с клубом РПЛ.
«Помимо «Динамо» и «Пари НН», есть еще несколько клубов, с которыми мы общаемся. Какой-то конкретики пока нет, она должна появиться на этой неделе.
С кем ближе всего к тому, чтобы договориться? Да со всеми на одной стадии переговоров сейчас. У всех условия примерно одинаковые. Мы просто сейчас обсуждаем, как логистически все сделать.
Примерная дата матча – следующие выходные, во время паузы на игры сборных», – рассказал президент «Амкала».
Напомним, «Динамо» сыграет с победителем Winline Кубка Медиалиги 17 ноября.
Финал Кубка между «Амкалом» и 2Drots пройдет 9 ноября на «Газпром Арене».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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