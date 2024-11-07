«Амкал» сыграет с клубом РПЛ во время паузы на матчи сборных

Герман Эль Класико рассказал о планах «Амкала» сыграть с клубом РПЛ.

«Помимо «Динамо» и «Пари НН», есть еще несколько клубов, с которыми мы общаемся. Какой-то конкретики пока нет, она должна появиться на этой неделе.

С кем ближе всего к тому, чтобы договориться? Да со всеми на одной стадии переговоров сейчас. У всех условия примерно одинаковые. Мы просто сейчас обсуждаем, как логистически все сделать.

Примерная дата матча – следующие выходные, во время паузы на игры сборных», – рассказал президент «Амкала ».

Напомним, «Динамо» сыграет с победителем Winline Кубка Медиалиги 17 ноября.

Финал Кубка между «Амкалом» и 2Drots пройдет 9 ноября на «Газпром Арене».