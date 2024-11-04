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Евгений Спиряков: «Моя чистая прибыль – больше двух миллионов рублей в месяц»

Евгений Спиряков рассказал, что зарабатывает больше 2 миллионов рублей в месяц.

«Год назад доход от ютуба и магазина был 50 на 50. Пропорции остались плюс-минус те же. Возможно, сейчас 60 на 40 в сторону магазина. Доход подрос и там, и там.

Моя чистая прибыль на данный момент – больше двух миллионов рублей в месяц», – рассказал блогер.

У Евгения Спирякова есть бренд вратарских перчаток Spire. Матвей Сафонов играет в них за «ПСЖ».

Помогал делать перчатки, в Париж доставили 11 пар. Неизвестные детали о Сафонове и бренде звезды «Амкала»  

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Федоса
бизнес
logoМатвей Сафонов
logoАмкал
деньги
logoЕвгений Спиряков
logoWinline Медиалига
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