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  • «Adidas платит Доннарумме миллион евро, по моим ощущениям. Если Сафонов получит большой контракт, я не переплюну». Основатель Spire о перчатках для вратарей
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«Adidas платит Доннарумме миллион евро, по моим ощущениям. Если Сафонов получит большой контракт, я не переплюну». Основатель Spire о перчатках для вратарей

Евгений Спиряков рассказал, на каких условиях Сафонов играет в перчатках Spire.

«Для меня было важно увидеть Spire на Сафонове в матче «ПСЖ». Это повод для гордости. Бренду всего два года, а мы уже в Лиге чемпионов. Это особенно прикольно на фоне сообщений: «Сейчас он туда приедет и сразу твои перчатки выбросит».

Я не переживал из-за того, что у «ПСЖ» контракт с Nike. Вратарские перчатки – индивидуальный инструмент, клуб не имеет права запрещать играть в определенной модели. Напомню, Доннарумма играет в adidas, а Навас вообще играл в чисто вратарском бренде Sells. 

Перед отъездом в Париж Матвей сказал мне: «Пока я остаюсь в Spire, я всем доволен. А там посмотрим». Мы договорились что, если ему поступит предложение от другого бренда, то мы предметно все обсудим. Мало ли, может, мы сможем перебить. Ведь не факт, что большой бренд сразу предложит невероятно выгодные условия. Но если предложат большой контракт, я не переплюну. Все-таки Spire – маленький бренд. По факту, любое наше предложение сейчас – это смешные деньги для топ-игрока. Но, надеюсь, мы вырастем достаточно для этого

С экипировщиками «ПСЖ» я не общался. Это личные дела игроков, каждый сам общается со своим брендом. Если надо, клуб поможет передать посылку.

Меня часто спрашивают про Доннарумму. Чтобы вы понимали, по моим ощущениям adidas платит ему миллион евро в год за контракт. Тут и речи нет о «померить», за это санкции могут быть сильнейшие. Если вдруг захочет – конечно пришлем. Но давайте будем реалистами», – сказал создатель бренда Spire Евгений Спиряков.

Матвей Сафонов в перчатках российского бренда Spire играл за «ПСЖ» в дебютном матче.

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Помогал делать перчатки, в Париж доставили 11 пар. Неизвестные детали о Сафонове и бренде звезды «Амкала»  

Опубликовала: Екатерина Бурделова
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМатвей Сафонов
logoАмкал
logoЕвгений Спиряков
logoWinline Медиалига
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