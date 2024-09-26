«Доставку из Казахстана в Париж оценили в 50 тысяч рублей, но Сафонову могли позвонить и пригласить на таможню. Я отказался». Основатель Spire об отправке перчаток во Францию

Евгений Спиряков рассказал о проблемах при отправке перчаток Сафонову во Францию.

«С профессиональными вратарями у нас отработана схема. Если модель есть в наличии в Москве, то напрямую отправляем вратарю. А если модель в производстве, как в случае с Матвеем, то делаем так: заказываем маленькие партии из Пакистана (там наш производитель) и отправляем курьером через DHL (международная транспортная компания – Спортс’’) в Казахстан. Там наш распределительный хаб. Наши люди проверяют качество перчаток и отправляют вратарям: в Москву Игорю Акинфееву, в «Актобе» Игорю Шацкому, в Париж Матвею Сафонову и так далее. Напрямую в Россию маленькие партии не привезти, DHL ушли с рынка в сентябре 2022-го. В Россию напрямую мы привозим только большие партии на продажу, иначе будет долго и дорого.

Но с Парижем схема сломалась. DHL оценили доставку из Казахстана в 50 тысяч рублей, а еще предупредили, что могут позвонить Матвею: «Добрый день, таможня города Париж, пожалуйста, приезжайте разбираться с документами». У меня такое уже было, вратарь сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев ездил за перчатками на таможню. Я звонил в DHL: «Неужели за 50 тысяч у вас нет доставки под ключ?» Оказалось, нет. Я отказался, потому что доставка перчаток не должна быть проблемой для вратаря.

Я решил найти во Франции человека, готового принять посылку и съездить на таможню. Нашел благодаря Теме Нечаеву (экс-игрок «Амкала», сейчас живет в Барселоне – Спортс’’). Они доставили перчатки из России в 5-6 раз дешевле DHL и без геморроя с растаможкой. Искал золото, а нашел бриллиант. Но это социальный капитал: мой личный бренд помог найти таких людей.

Можно было прислать Сафонову перчатки напрямую из Пакистана, но возникла бы проблема с таможней. А еще важно, чтобы наши сотрудники проверили качество перчаток. Ведь даже при четвертой итерации прописанных корректировок фабрика может начудить и сделать что-то по-своему. Это ко всем, кто пишет: «Просто налепил свой логотип». Все так, если вам плевать на продукт. Нам – нет.

Что делать, если Матвею срочно потребуется новая пара? Пока у меня нет плана и, если честно, он и не нужен. То, что я придумаю сегодня, завтра может быть неактуально. Мы из Пакистана отправляем перчатки самолетом, но на днях одна авиакомпания отказалась лететь в Россию. И ладно бы они отказались в феврале 2022-го, но вдруг внезапно и сейчас, когда уже десятки тысяч грузов отправили – странно. Так что не смысла что-то продумывать заранее – сейчас все непредсказуемо», – рассказал основатель Spire.

Конкурс! Разыгрываем вратарские перчатки как у Сафонова – Spire Air Knit MS

Помогал делать перчатки, в Париж доставили 11 пар. Неизвестные детали о Сафонове и бренде звезды «Амкала»