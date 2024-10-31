0

Дмитрий Кузнецов против участия Крапа в матче 2Drots – «Родина Медиа»

Дмитрий Кузнецов высказался о запрете 2Drots по допуску Крапа до игры.

«Крап ушел от нас после пятого тура – не имел права до конца сезона играть. Я против, чтобы он играл, только из-за одной вещи – его оскорбления в мой адрес и команды. Он даже не сделал попытку извиниться.

Крап сказал, что будет ##### нас? У него в команде есть много тех, кого он может #####. Пусть ##### своих друзей. Если бы он повел себя нормально, я бы разрешил ему играть.

Подписчики, которые поливают меня грязью, разберитесь, что случилось, прежде чем поливать меня. Кого я боюсь? Бред какой-то. Только слабоумные люди могут сказать, что я боюсь кого-то.

Пойду ли я навстречу, если Крап извинится вживую передо мной? Нет, надо было раньше. Я сказал, что этого человека больше не знаю. Я приму любое решение, по регламенту я должен пропустить игру, но Крапа не будет на поле», – сказал главный тренер 2Drots.

Недавно тренер 2Drots Альберт Осколков отметил, что бывший клуб Крапа разрешит ему сыграть, если Дмитрий Кузнецов сможет находиться на бровке.

Напомним, главный тренер 2Drots пропустит матч с «Родиной Медиа» из-за дисквалификации после удаления в игре с «Титаном».

2Drots сыграют с «РМ» в полуфинале Winline Кубка Лиги в субботу 2 ноября. Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич», начало – в 16:00 (мск).

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
logoДмитрий Кузнецов
logo2Drots
logoРодина Медиа
logoДаниил Крапивников
logoWinline Кубок Медиалиги
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
2Drots – «Родина Медиа», «Амкал» против «Титана». 1/2 финала Кубка Медиалиги
1вчера, 15:35
Дмитрий Егоров: «На месте Кузнецова и 2D разрешил бы Крапу играть, если он весь матч проведет на поле. Проверим, насколько «РМ» медийная команда»
вчера, 11:53
Текила: «Если 2Drots запретят играть Крапу, они не медийная команда. Медийные только «РМ» и «Амкал»
вчера, 10:33
2Drots встретятся с «Родиной Медиа», «Амкал» зарубится с «Титаном». Расписание 1/2 финала Кубка Медиалиги
28 октября, 15:15
2Drots разрешат сыграть Крапу в полуфинале Кубка Медиалиги, если Кузнецова допустят до бровки
28 октября, 13:11
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дзюба об игре сборной России с Медиалигой: «Если сборная выйдет в лучшем составе, у команды Медиалиги ноль шансов»
3сегодня, 17:21
«Амкал» провел товарищеский матч против тульского «Арсенала»
1сегодня, 16:54
Дзюба о скандале с Литвиным: «Я его не осуждаю. Неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев»
42сегодня, 16:09
Дзюба о пинке Чужого: «Много негативных персонажей в медиафутболе, в «Амкале» тоже. Не хочу рекламировать этих полупокеров»
19сегодня, 15:05
Лисицын покинул пост главного тренера «Народной Команды». При нем команда дошла до полуфинала Кубка Надежды
сегодня, 14:18
Дюков об игре сборной России с Медиалигой: «Матчи с официальными командами в приоритете»
11сегодня, 13:36
Президент Медиалиги: «Без букмекерских денег медиафутбол выживет. Плохо будет всему спорту, но не медиафутболу»
49сегодня, 13:16
«Кто такие Жека, Некит, Герман – не знаю. Ютуб? Его же заблокировали». Набабкин о Медиалиге
10сегодня, 10:51
«Звездин – это классическая бывшая». Райзен прокомментировал высказывания экс-главного тренера «БроукБойз»
сегодня, 09:32
Кузя и Назар пропустят остаток Кубка Лиги из-за травмы
вчера, 19:18
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Осипов: «Будет очень круто, если Дзюба на пенсии сыграет за сборную Медиалиги на ЧМ»
вчера, 16:20
Команда Элджея победила клуб Словетского, БК «10» проиграл Hoops. Итоги 3-го тура Media Basket
127 октября, 20:55
Радимов о последней встрече с Уткиным: «Взяли нашу любимую паэлью, проговорили два часа. Из которых больше половины Вася рассказывал про «Эгриси»
225 октября, 11:18
Митрофанов о потасовке в Медиалиге: «Это бьет по имиджу футбола. Кто отвечает за футбол перед государством? РФС»
523 октября, 10:44
53-летний Тумилович дебютировал в Кубке Медиалиги за «Чисто Питер»
518 октября, 18:24Фото
«РПЛ тоже можно закрыть за некоторые эпизоды». Экс-игрок «Урала» Фидлер о драке Литвина
118 октября, 12:47
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «На 30 тысяч в месяц проживу, но никакого комфорта не будет»
118 октября, 11:25
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «Сборной России лучше сыграть с командой Медиалиги, чем с Пакистаном»
318 октября, 09:35
«Около 150-200 тысяч рублей, если не шикую». Экс-защитник «Ростова» Сухомлинов о тратах в месяц
2317 октября, 19:40
Осипов о мыслях про закрытие МФЛ после мобилизации: «Было страшновато – интересы у людей поменялись точно не в сторону Медиалиги. Многие уехали»
115 октября, 16:19