Дмитрий Кузнецов против участия Крапа в матче 2Drots – «Родина Медиа»

Дмитрий Кузнецов высказался о запрете 2Drots по допуску Крапа до игры.

«Крап ушел от нас после пятого тура – не имел права до конца сезона играть. Я против, чтобы он играл, только из-за одной вещи – его оскорбления в мой адрес и команды. Он даже не сделал попытку извиниться.

Крап сказал, что будет ##### нас? У него в команде есть много тех, кого он может #####. Пусть ##### своих друзей. Если бы он повел себя нормально, я бы разрешил ему играть.

Подписчики, которые поливают меня грязью, разберитесь, что случилось, прежде чем поливать меня. Кого я боюсь? Бред какой-то. Только слабоумные люди могут сказать, что я боюсь кого-то.

Пойду ли я навстречу, если Крап извинится вживую передо мной? Нет, надо было раньше. Я сказал, что этого человека больше не знаю. Я приму любое решение, по регламенту я должен пропустить игру, но Крапа не будет на поле», – сказал главный тренер 2Drots.

Недавно тренер 2Drots Альберт Осколков отметил, что бывший клуб Крапа разрешит ему сыграть, если Дмитрий Кузнецов сможет находиться на бровке.

Напомним, главный тренер 2Drots пропустит матч с «Родиной Медиа» из-за дисквалификации после удаления в игре с «Титаном».

2Drots сыграют с «РМ» в полуфинале Winline Кубка Лиги в субботу 2 ноября. Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич», начало – в 16:00 (мск).