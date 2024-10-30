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  • Дмитрий Егоров: «На месте Кузнецова и 2D разрешил бы Крапу играть, если он весь матч проведет на поле. Проверим, настолько «РМ» медийная команда»
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Дмитрий Егоров: «На месте Кузнецова и 2D разрешил бы Крапу играть, если он весь матч проведет на поле. Проверим, настолько «РМ» медийная команда»

Дмитрий Егоров высказался о запрете 2Drots допускать Крапа до игры.

«Я бы на месте Кузнецова и 2D сказал: «Крап может играть, если весь матч проведет на поле». Тогда и проверим, настолько ли «РМ» медийная команда.

Одно дело под буллиты выпустить, другое – играть.

Ну или хотя бы 35 минут чистого времени», – сказал президент «Броуков».

Текила заявил, что 2Drots будут не медийной командой, если запретят сыграть Крапу.

Недавно было заявление, что 2Drots разрешат сыграть Крапу, если Дмитрий Кузнецов сможет находиться на бровке.

Напомним, главный тренер 2Drots пропустит матч с «Родиной Медиа» из-за дисквалификации после удаления в игре с «Титаном».

2Drots играют с «РМ» в полуфинале Winline Кубка Лиги в субботу 2 ноября.

Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич» в 16:00 (мск).

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова 
logoДмитрий Кузнецов
logo2Drots
logoДмитрий Егоров
logoБроукБойз
logoРодина Медиа
logoДаниил Крапивников
logo«T-Killah» Александр Тарасов
logoWinline Кубок Медиалиги
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