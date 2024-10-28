«Индивидуальные награды не так важны, как почувствовать кубок в своих руках». Кент о лучших игроках Кубка Медиалиги

Владимир Лобкарев высказался о лучших игроках Winline Кубка Медиалиги.

– Ты один из лучших бомбардиров Кубка. Для тебя важно стать лучшим?

– Конечно, хотелось бы стать лучшим. Хотелось бы помочь команде. Забить в полуфинале и финале.

Но индивидуальные награды не так важны, как почувствовать кубок в своих руках. Вот это главное. Когда мы выиграли Суперкубок , были нереально крутые эмоции.

– Николай Осипов не включил тебя в свой шорт-лист претендентов на квартиру в Баку. Ты был удивлен?

– Нет. Все достойные. Очень много претендентов. Посмотрим, как пойдет. У всех будет шанс. Квартира в Баку не помешала бы. Это мотивирует еще больше. Жизнь может по-разному сложиться. Верим в лучшее, – сказал хавбек «Родины Медиа ».

Напомним, лучший игрок Кубка Медиалиги получит квартиру в Баку.