  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Индивидуальные награды не так важны, как почувствовать кубок в своих руках». Кент о лучших игроках Кубка Медиалиги
0

«Индивидуальные награды не так важны, как почувствовать кубок в своих руках». Кент о лучших игроках Кубка Медиалиги

Владимир Лобкарев высказался о лучших игроках Winline Кубка Медиалиги.

– Ты один из лучших бомбардиров Кубка. Для тебя важно стать лучшим?

– Конечно, хотелось бы стать лучшим. Хотелось бы помочь команде. Забить в полуфинале и финале.

Но индивидуальные награды не так важны, как почувствовать кубок в своих руках. Вот это главное. Когда мы выиграли Суперкубок, были нереально крутые эмоции.

Николай Осипов не включил тебя в свой шорт-лист претендентов на квартиру в Баку. Ты был удивлен?

– Нет. Все достойные. Очень много претендентов. Посмотрим, как пойдет. У всех будет шанс. Квартира в Баку не помешала бы. Это мотивирует еще больше. Жизнь может по-разному сложиться. Верим в лучшее, – сказал хавбек «Родины Медиа».

Напомним, лучший игрок Кубка Медиалиги получит квартиру в Баку.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoВладимир Лобкарев
logoРодина Медиа
logoНиколай Осипов
Winline Суперкубок Медиалиги
logoWinline Кубок Медиалиги
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
2Drots встретятся с «Родиной Медиа», «Амкал» зарубится с «Титаном». Пары 1/2 финала Кубка Медиалиги
вчера, 20:16
Текила: «Если Гуди забьет в плей-офф, будет главным претендентом на квартиру в Баку»
25 октября, 19:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
2Drots разрешат сыграть Крапу в полуфинале Кубка Медиалиги, если Кузнецова допустят до бровки
сегодня, 13:11
Михаил Литвин: «Не мог сходить по большому 8 дней в камере. Скорая приехала: «Давай тебе пальцы в жопу засунем»
141сегодня, 11:53
Мишин вернулся в ФК «10» из аренды
сегодня, 11:10
«Прикольный турнир, но это не МФЛ. Экспериментальный рофлотурнир». Егоров о Кубке Медиалиги
сегодня, 09:49
«Будь я в такой ситуации, может, кричал бы громче Егорова и Райзена». Зуев о неназначенном пенальти
сегодня, 08:54
Дмитрий Егоров: «Этот судья – профнепригодное говно, которое не увидело чистейший фол»
вчера, 21:09
Лапочкин и Сухина считают, что арбитр ошибся, не поставив пенальти в матче «БроукБойз» – «Титан»
1вчера, 20:40Видео
2Drots встретятся с «Родиной Медиа», «Амкал» зарубится с «Титаном». Пары 1/2 финала Кубка Медиалиги
вчера, 20:16
«Родина Медиа» обыграла Lit Energy, «Броуки» вылетели, уступив «Титану». Результаты 1/4 финала Кубка Лиги
вчера, 20:09
Егоров и Дьяков были удалены в 1/4 финала Кубка Лиги. Президент и тренер «БроукБойз» оскорбляли судью из-за неназначенного пенальти
вчера, 20:03
Ко всем новостям
Последние новости
Команда Элджея победила клуб Словетского, БК «10» проиграл Hoops. Итоги 3-го тура Media Basket
1вчера, 20:55
Радимов о последней встрече с Уткиным: «Взяли нашу любимую паэлью, проговорили два часа. Из которых больше половины Вася рассказывал про «Эгриси»
225 октября, 11:18
Митрофанов о потасовке в Медиалиге: «Это бьет по имиджу футбола. Кто отвечает за футбол перед государством? РФС»
523 октября, 10:44
53-летний Тумилович дебютировал в Кубке Медиалиги за «Чисто Питер»
518 октября, 18:24Фото
«РПЛ тоже можно закрыть за некоторые эпизоды». Экс-игрок «Урала» Фидлер о драке Литвина
118 октября, 12:47
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «На 30 тысяч в месяц проживу, но никакого комфорта не будет»
118 октября, 11:25
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «Сборной России лучше сыграть с командой Медиалиги, чем с Пакистаном»
318 октября, 09:35
«Около 150-200 тысяч рублей, если не шикую». Экс-защитник «Ростова» Сухомлинов о тратах в месяц
2317 октября, 19:40
Осипов о мыслях про закрытие МФЛ после мобилизации: «Было страшновато – интересы у людей поменялись точно не в сторону Медиалиги. Многие уехали»
115 октября, 16:19
«2Drots – очень слабые. Из медийных умеем играть только я и Текила». Гуди о конкуренции в медиабаскетболе
10 октября, 17:41