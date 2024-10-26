«Не скажу, что этот сезон удачный, но и неудачным не назову. Хорошо, что дошли до 1/8 финала». Шишков об итогах сезона для Fight Nights

Дмитрий Шишков подвел итоги сезона для Fight Nights.

«Я бы не назвал сезон провальным. Мы вышли из группы. Тогда для тех, кто не вышел, какой сезон?

Сегодня отцепилось две команды, завтра еще две отцепятся. Проиграли по буллитам – это лотерея. Чуть не до держали, где-то в конце отдали. У нас есть проблема, что мы концовку отдаем. Вот это меня пугает.

Если нам забивает Панюков, то, наверное, надо думать. Для меня нонсенс, что Панюков, который 7 лет назад играл на высоком уровне, сейчас не в лучших физических кондициях создает моменты. У человека есть голевое чутье. Гуди балл заработал. Молодцы!

И удачным не могу назвать это сезон, и неудачным тоже не назову. Хорошо, что дошли до 1/8 финала. Будем анализировать. Мало забивали, но и мало пропускали.

Абу не виню за промах. У нас мало кто подходит бить пенальти. В прошлом сезоне все говорили, что мы хорошо бьем пенальти, как будто мы их тренируем. А мы их не тренируем вообще. Бог футбола нас, наверное, наказывает. Кто-то не приходит на тренировки. Бывает, тренировки без вратарей проходят. Не хотел брать второго вратаря, чтобы с Васей конфликтов не было, чтобы он всегда был основным. Но, наверное, конкуренция нужна, без нее нет роста.

Для меня это школа, я набираюсь опыта. Понимаю, что были какие-то неправильные аренды, трансферы. Где-то наоборот, сделали правильно, что взяли некоторых ребят.

Все какашки можно кидать в меня. Во всем виноват я, а не команда. Где-то допустил ошибки. Где-то доверился людям, где-то недоработал, где-то чуть расслабился.

Дам оценку себе – неудовлетворительно. Команда играет хорошо. Просели физически, начали делать в центре замены и поэтому за минуту и проиграли», – сказал спортивный директор Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Fight Nights уступили «Родине Медиа » (2:2, 4:5 Б) в 1/8 финала Winline Кубка Медиалиги и покинули турнир.