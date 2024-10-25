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«Мы больше заслуживали победы по моментам». Аба о результатах Fight Nights в Кубке Лиги

Капитан Fight Nights Аба высказался о результатах команды в этом сезоне.

«Когда увидел, что мяч идет выше, в голове было полное разочарование. Я шел бить уверенно. Никаких нервов. Я первый раз что ли бил? Такая судьба.

Как оценить наш сезон, если мы вылетели в первом раунде плей-офф – чуть ниже среднего. Были неплохие игры, но сыграли 16 раз с 2Drots – что смазало сезон.

В игре с «Родиной Медиа» мы больше заслуживали победы по моментам. Но в этом сезоне мы пропустили очень много голов в концовке. Тренер тоже сделал на этом акцент», – сказал полузащитник Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Fight Nights вылетели в 1/8 финала Winline Кубка Лиги, проиграв в серии буллиталити «Родине Медиа» (2:2, 4:5 Б).

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортса’‘
logo«Аба» Абдулла Абациев
logoРодина Медиа
logoFight Nights
logoWinline Кубок Медиалиги
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