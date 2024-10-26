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ФК «Банка» и «Коломна» проведут товарищеский матч на открытии стадиона «Авангард» в Коломне 4 ноября

Фил Воронин анонсировал товарищеский матч между ФК «Банка» и «Коломной».

«У нас будет товарищеский матч против «Коломны» 4 ноября. Мы решили встретиться бедолагами и сыграть в футбол», – рассказал президент ФК «Банка».

4 ноября в Коломне откроется стадион «Авангард» вместимостью до 6 тысяч человек.

ФК «Банка» – проект «Амкала». За эту команду играют преимущественно медийные футболисты, не получающие игровую практику в «Амкале» и других клубах Медиалиги.

Напомним, «Амкал» разгромил «Коломну» (8:1) в первом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

10 моментов, по которым мы запомним «Банку» в Кубке Медиалиги

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Any Given Monday
logoФОНБЕТ Кубок России
logoВторая лига Б
logoФК Коломна
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoФК Банка
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