ФК «Банка» и «Коломна» проведут товарищеский матч на открытии стадиона «Авангард» в Коломне 4 ноября
Фил Воронин анонсировал товарищеский матч между ФК «Банка» и «Коломной».
«У нас будет товарищеский матч против «Коломны» 4 ноября. Мы решили встретиться бедолагами и сыграть в футбол», – рассказал президент ФК «Банка».
4 ноября в Коломне откроется стадион «Авангард» вместимостью до 6 тысяч человек.
ФК «Банка» – проект «Амкала». За эту команду играют преимущественно медийные футболисты, не получающие игровую практику в «Амкале» и других клубах Медиалиги.
Напомним, «Амкал» разгромил «Коломну» (8:1) в первом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.
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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Any Given Monday
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