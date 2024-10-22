10 моментов, по которым мы запомним «Банку» в Кубке Медиалиги

«Ну что за лига, если нет «Банки»?»

Участие ФК «Банка» в Winline Кубке Медиалиги вызывало опасения: боялись, что клуб будет неконкурентоспособным. Наверное, так и вышло: закончили на последнем месте с двумя очками. Но за эти 8 недель «Банка» покорила зрителей другим.

Вспоминаем главное.

Отпраздновали ничью после первого тайма

«Банка» начала Кубок с матча против «Чисто Питер». В старте вышли звезды: Федос, Феликс, Форза, Млечный и Чужой. По ходу тайма подключились Ирина Подшибякина и Фанки. Но медийные не ушли после первых минут, как это часто бывает, а отпахали тайм и не пропустили. Учитывая, что перед сезоном «Банке» предрекали разгромные поражения, это уже была победа.

После свистка на перерыв вся скамейка выбежала на поле отпраздновать ничью.

Единственная победа: камбэк с 0:2 красным мячом

На второй матч «Банка» вышла с флагами Сан-Марино: за день до этого микросборная победила впервые за 20 лет.

Против Rocket Team Федора Кудряшова «Банка» не отошла от концепции – с первых минут играла Подшибякина и другие звезды. Но уже к концу тайма горели 0:1, а в начале второго Амир Натхо удвоил преимущество, сунув Федосу между ног.

К концу игры «Банка» взяла красный мяч. На поле появился Кашай – автор супергола в финале МФЛ-4. Хавбек подхватил мяч ближе к центру поля, протащил пару метров и мощным ударом из-за штрафной прошил ворота – 2:2 и серия буллиталити, в которой «Банка» оказалась сильней.

Победа так и осталась единственной для «Банки» в этом сезоне.

Сумасшедший матч с «Родиной Медиа»: пропустили 10 голов, за «Банку» сыграл Текила

«Банка» сгенерировала самый медийный матч сезона – против «Родины Медиа» в 4-м туре. Чем он запомнился?

К «Банке» присоединился чемпион Медиалиги Шамиль Курбанов, только что уволенный из «Титана». В первом тайме он оформил гол и ассист. Когда «Банка» отмечала гол Шамы (2:1), вратарь Була закричал: «Александр Зуев, спасибо!»

Дальше Прокоп забил шикарным ударом в стиле Куарежмы.

У «Родины Медиа» вышел рэпер Гуди – внезапно забил четыре гола и отдал 2 ассиста.

Струнин и Володя XXL подрались.

«Родина» позволила Подшибякиной выйти один на один, но футболистка промазала.

Текила пробивал пенальти родной команде, но вратарь потащил.

Сумасшедший матч закончился со счетом 10:4 – это рекорд Медиалиги .

Яркий выезд в Брест: «Пидорась, сколько хочешь. Я с детства за «Банку»

Единственный выезд – в Брест – прошел колоритно.

Местные болели не за минский DMedia, а за «Банку». Диктор пытался образумить толпу: заряжал «А, Б, В, Г, Д», а дальше болельщики должны были кричать «медиа». Вместо этого трибуна заряжала «Банка».

Руководитель DMedia Платон Дмитриев так взбесился, что после гола показал зрителям нецензурные жесты.

Матч судил Дмитрий Жилинский, который рубился за «Банку» в товарняках. «Банка» пропустила в первом тайме, но отыгралась в концовке. Жилинскому с грустью пришлось отменить гол из-за игры рукой: «Пидорась, сколько хочешь. Я с детства за «Банку», братан, но это ######».

Сменили 8 тренеров за сезон: Генич, Бабин и брат-близнец Миллера

Одна из прикольных идей «Банки» – менять главного тренера перед каждым матчем.

В дебютном матче тренировал легенда «Амкала» Денис Зубко.

Дальше был Константин Генич – как раз он помог обыграть Rocket Team. Болельщики развернули баннер: «Генич уйди сам». А после камбэка с 0:2 появился новый баннер: «Генич оставайся».

С «Родиной Медиа» «Банку» возглавили Дамир Трегулов, Михалыч и юный болельщик. Тренерское трио сделало косплей на сериал «Тед Лассо»: появились в образе Теда, тренера Бирда и Нэйтана Шелли.

Тренеров старались подбирать со смыслом и отсылкой к сопернику. Против Rocket Team главным стал Арам Айрапетян – бывший тренер этой команды. В Бресте тренировал легенда белорусского футбола – Роман Василюк. С «Титаном» командой руководил Василий Маврин, который с ними стал чемпионом в четвертом сезоне Медиалиги.

Против СКА «Банку» возглавил Валерий Миллер – брат-близнец главного тренера СКА.

На последний матч в сезоне против «Броуков» предполагалось, что «Банку» возглавит Игорь Звездин. В итоге руководил экс-тренер «Амкала» Юрий Бабин, которого уволили из «Амкала» во втором сезоне Медиалиги,. Юрий породил множество мемов с частью игроков «Амкала», которые теперь в «Банке». Например, выгнал из «Амкала» лидера «Банки» Кашая. Или называл Форзу главным разочарованием.

Звали к себе Батракова: «Как у тебя сейчас прет в «Локо» – будет не всегда»

Звезда «Локо» Алексей Батраков посетил матч «Амкала» против «Алании» в Кубке России. Босс «Банки» Фил Воронин подсел к нему и попытался переманить в «Банку». Видео переговоров клуб выложил в телеграм-канале.

Фил: «Алексей, здравствуйте. Филипп Воронин – ФК «Банка». Может, слышали?»

Батраков: «Да, слышал».

Фил: «Я тебе честно скажу. Так, как у тебя сейчас прет в «Локо» – будет не всегда . Вы на каком сейчас месте? Мы – на 14. У нас еще дохренища места, куда идти вперед.

Давай на один год за нас. Рано или поздно ты все равно тут окажешься. У нас тренировки два раза в неделю. То есть в школу будешь успевать».

Батраков: «Нормально».

Мизулина троллила «Банку»: «Это замедление ютуба или вы всегда так двигаетесь?»

После скандала с блогером Литвиным на Медиалигу обратила внимание Екатерина Мизулина. Предполагалось, что глава Лиги безопасного интернета придет на один из матчей Кубка. Но Мизулина внезапно прожарила «Банку».

«Ну что, ребята, недавно я наконец-то начала изучать Медиалигу, – объявила Мизулина в видео. – Решила пойти с самого дна – с команды «Банка».

Что я могу сказать? Уважаемая футбольная команда «Банка», я смотрела ваши игры на ютубе. Скажите, пожалуйста: мы, конечно, замедляли ютуб, но не до такой же степени. Или вы всегда так двигаетесь?

Видела, вы проиграли «Родине» со счетом 4:10. Тут хвалю, молодцы, против Родины играть нельзя ».

Крутые перформансы: привет от порноактрисы, отсылки к «Брату» и «Трем мушкетерам»

«Банка» на протяжении Кубка Лиги делала классные видео и перформансы. Например, получила напутствие на сезон от известной порноактрисы Luxury Girl:

«Весь сезон вас будут так драть, вас будут так иметь во все щели. Держу пари, вы будете кричать: «Все! Мы так больше не можем!» Вашему заглоту позавидуют даже самые топовые актрисы. Вас будут переть все, кому не лень. Единственное, что вы сможете выиграть – порнооскар.

Но вы сами на это подписались. Поэтому просто получайте удовольствие и выше голову».

Презентовали босса «Родины Медиа» рэпера Текилу, переделав культовую сцену из второй части «Брата».

«Я узнал, что у меня есть огромная семья:

Есть Прокоп, есть Макей, есть Володя XXL.

Есть Будак, он – гриб и старый, есть Панюк – он толстый самый.

Тара есть, он – самый главный, Гуди мог играть за «Банку».

Мура, Бачо, Кент, Алдонин – это все мое, родное.

Это – «Родина» моя, против них сегодня я ».

Перед последним туром сняли клип в стиле фильма «Д’артаньян и три мушкетера».

«Пора-пора-порадуемся на своем веку

Остались мы без кубка, матч смотрим на дому.

И если нам не светит, то не светит никому.

Судьбе не раз шепнем: «Мерси, Баку!»

Собрали звездный состав: блогеры раннего «Амкала», Нагучев, экс-защитница «Локо», стример-миллионник

Еще «Банка» запомнилась составом – самым медийным и разношерстным.

Играли сарички «Амкала» – блогеры, все еще кайфующие от футбола. На воротах – Федос и Александр Маменко. В защите – Фил Воронин, Феликс и Олег Дражжук. Часто появлялись Форза, Фанки, Чужой, Гас и Лакер.

Президент «Амкала» – Герман Эль Класико – регулярно выходил.

Президент «Родины Медиа» Текила отыграл тайм против собственной команды.

Уволенный из «Титана» Шамиль Курбанов ради «Банки» возобновил карьеру игрока – а в последнем туре повесил бутсы на гвоздь. Буквально.

Неоднократно выходил Роман Нагучев. Даже отдал две голевые передачи и временно находился в топ-10 ассистентов Кубка.

Играла экс-защитница «Локо» Ирина Подшибякина.

В последнем туре сыграл Мидийный оператор – неотъемлемая часть продакшена лиги.

На поле вышел и действующий игрок 2Drots – Фрол. Но сразу же ушел и пообещал вернуться, если «Банку» возглавит Юрий Бабин.

Мог сыграть популярный стример на твиче – Дмитрий Ликс (1,5 млн подписчиков): «Я – новый нападающий ФК «Банка». Набираю форму и врываюсь в медиафутбол. Буду голы забивать. Хочу повторить путь Криштиану Роналду, но начиная с 38 лет».

С «Банкой» тренировался другой стример – легенда российского CS Алексей OverDrive Бирюков (125 тысяч подписчиков).

Отметили чемпионство, заняв последнее место в Кубке

Самый яркий медиапроект года занял последнее место в Кубке Лиги и не вышел в плей-офф. Но кажется, что игроки не особо расстроены. Сразу после матча с «Броуками» они отпраздновали с картонным Кубком. Кайф!

Главный вопрос – заявится ли «Банка» в шестой сезон Медиалиги?

Запасные «Амкала» создали медийный дубль ради кайфа. Лого – пивная банка, тренировки и разминка под запретом

Массовая драка, косплей на Теда Лассо, покер рэпера. Концерт «Родины Медиа» и «Банки»

Фото: телеграм-канал ФК «Банка», телеграм-канал «Крысева», телеграм-канал «Фотопономарев».