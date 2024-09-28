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Rocket Team и «Титан» столкнутся в Winline Кубке Медиалиге

Rocket Team и «Титан» сыграют в 5-м туре Winline Кубка Медиалиги.

28 сентября, суббота

Rocket Team – «Титан». Начало в 21:00

Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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