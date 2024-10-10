«Будет очередная победа. Смысл тогда вообще приезжать». Левшук о матче с «Броуками»
– Пять побед подряд. Многие пишут, что у вас легкий календарь, и вы не обыгрывали топ соперников.
– Мы изначально были на шестом месте и играли против Lotus, который был на первом. Сыграли с ними дважды. Дальше – Lit Energy, которые были топ-6. Сейчас DMedia – топ-6.
Если мы на первом месте, а команда, которая на шестом, оказывается чуть слабее, чем мы, то извините, такие правила. Спокойно выигрываем в каждой встрече и идем к Баку или что там будет. Нам без разницы, с кем играть.
– Следующий матч с «Броуками». Насколько это ожидаемый матч?
– Не знаю. Давно с ними не играли, почти год. Прошлый раз – на Чисто Кубке. Очередная игра. Пока никто не вкидывает, поэтому обычная игра.
С «Броуками» всегда какой-то зацеп есть, но последнее время никто ни на кого не гнал. Поэтому вообще без разницы. Будет очередная победа. Есть уверенность? Конечно. Мы только на победу играем. Смысл вообще тогда приезжать, – сказал защитник «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
«Амкал» сыграет с «БроукБойз» в воскресенье, 13 октября, на большом поле стадиона «Москвич».
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