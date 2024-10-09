Швагирев: «Хочется в составе «Амкала» обыграть «Броуков»

Максим Швагирев рассказал о настрое на матч против «Броуков».

– Следующая игра с «Броуками». Какие ожидания от матча?

– Мне всегда было интересно играть с «Броуками». Еще за предыдыдущие команды – играл против них за «Родину Медиа» и «На спорте». Если вспомнить, то игры всегда складывались удачно.

Жду с нетерпением. Хочется в составе «Амкала» их тоже обыграть. Тем более, у «Амкала» и «Броуков» есть своя история. Сейчас я в составе «Амкала», поэтому буду куваться, – сказал голкипер «Амкала » в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

Последний раз команды встречались в декабре на Bet Boom Чисто Кубке.

Матч «Броуки » – «Амкал» пройдет 13 октября в 14:00 (мск).

Игра пройдет на большом поле стадиона «Москвич».