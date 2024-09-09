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Газдан: «Я привык выходить в стартовом составе, считаю, что достоин. Может, мои интервью против меня сыграли»

Артур Газданов прокомментировал свое игровое время в 2D в нынешнем сезоне

– Ты начинал в запасе два последних матча...

– Как спортсмена меня это задевает по-хорошему. Неприятно, я привык выходить в стартовом составе. Значит, так видит тренерский штаб, а я принесу больше пользы с замены.

– Думаешь, это связано только со спортивной частью?

– Не знаю, может, мои интервью против меня сыграли. Не знаю, не могу залезть в голову тренерам. Количество игрового времени у меня нормальное, но я все равно привык выходить в старте. Я считаю, что достоин играть в старте.

У меня контракт, до февраля точно ничего не изменится. Я отрабатываю контракт, помогаю команде, – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’‘ Фирузу Анвари.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАртур Газданов
logo2Drots
logoWinline Медиалига
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