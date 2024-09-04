Сибскана о вкидах в медиафутболе: «Я ########## по фактам, поэтому у людей горят жопы, а Газдан ходит с горящим пердаком»

Сибскана считает, что вкиды в медиафутболе должны выйти на новый уровень

– Даже на бровке практически не вкидывали друг против друга…

– Я их бровку не изучал, но мы в их адрес каких-то гадких слов не использовали – необоснованно по крайней мере. У нас более традиционные понятия, особенно касательно слов ##### и прочих. Мы осуждаем высказывания «##### мужиков, ##### собак».

– Тем не менее болельщики «Амкала» как будто еще больше заряжали про «дротов»…

– Может быть. Я в первую очередь отвечаю за себя и за свою команду, а у болельщиков свои эмоции. Я бы такое рекомендовал не использовать. Надо изящнее подбирать слова. Это не то чтобы too much, просто не цепляет больше. Это необоснованно, а надо использовать факты.

Я ########## по фактам, поэтому у людей горят жопы, а Газдан ходит с горящим пердаком. Я не кричу слова, которые не соответствуют делу, я чисто по делу. От этого пуканы разгораются, – сказал капитан «Амкала » корреспонденту Спортса’‘ Фирузу Анвари.

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