Сибскана о вкидах в медиафутболе: «Я ########## по фактам, поэтому у людей горят жопы, а Газдан ходит с горящим пердаком»
– Даже на бровке практически не вкидывали друг против друга…
– Я их бровку не изучал, но мы в их адрес каких-то гадких слов не использовали – необоснованно по крайней мере. У нас более традиционные понятия, особенно касательно слов ##### и прочих. Мы осуждаем высказывания «##### мужиков, ##### собак».
– Тем не менее болельщики «Амкала» как будто еще больше заряжали про «дротов»…
– Может быть. Я в первую очередь отвечаю за себя и за свою команду, а у болельщиков свои эмоции. Я бы такое рекомендовал не использовать. Надо изящнее подбирать слова. Это не то чтобы too much, просто не цепляет больше. Это необоснованно, а надо использовать факты.
Я ########## по фактам, поэтому у людей горят жопы, а Газдан ходит с горящим пердаком. Я не кричу слова, которые не соответствуют делу, я чисто по делу. От этого пуканы разгораются, – сказал капитан «Амкала» корреспонденту Спортса’‘ Фирузу Анвари.
20 тысяч на трибунах и другие хайлайты из «Амкал» – 2Drots в «Лужниках»
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