Сослан Гатагов: «Конкретные игроки «Амкала» обосрались, что их уберут, сделав за спиной заговор»

Сослан Гатагов высказался о бывших игроках «Амкала»

«На весь «Амкал» класть этот термин не будем. Мы говорим про конкретных игроков . Они прекрасно понимают, когда это услышат, которые обосрались, что их уберут, или они будут меньше играть, меньше получать, их статус упадет и потом они будут просто профиками, наемниками и все. Пойдут по арендам и растворятся в медиафутболе.

Пруфы? Они встречаются за спиной у тренера – обсуждают тренера. Заговоры? Я в них верю. Мне с ними говорить не о чем. Если с кем-то я не буду здороваться – это мое личное дело. Пока есть нерукопожатные. Попадут ли они в сборную Медиалиги ? Хорошо себя проявят – будем разговаривать. Катричу – амнистия», – сказал бывший тренер «Амкала ».