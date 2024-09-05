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Сослан Гатагов: «Конкретные игроки «Амкала» обосрались, что их уберут, сделав за спиной заговор»

Сослан Гатагов высказался о бывших игроках «Амкала»

«На весь «Амкал» класть этот термин не будем. Мы говорим про конкретных игроков. Они прекрасно понимают, когда это услышат, которые обосрались, что их уберут, или они будут меньше играть, меньше получать, их статус упадет и потом они будут просто профиками, наемниками и все. Пойдут по арендам и растворятся в медиафутболе.

Пруфы? Они встречаются за спиной у тренера – обсуждают тренера. Заговоры? Я в них верю. Мне с ними говорить не о чем. Если с кем-то я не буду здороваться – это мое личное дело. Пока есть нерукопожатные. Попадут ли они в сборную Медиалиги? Хорошо себя проявят – будем разговаривать. Катричу – амнистия», – сказал бывший тренер «Амкала».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: новый выпуск «Стола»
logoСослан Гатагов
logoАнатолий Катрич
logoАмкал
logoWinline Медиалига
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