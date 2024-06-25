Михашенок возглавил «Эгриси». Ранее тренер работал в «Рубине», «Твери», «СКА Хабаровске», помогал Гончаренко в ЦСКА

Новым тренером «Эгриси» назначен Антон Михашенок.

33-летний специалист сменил в команде Илью Лисицына, об уходе которого стало известно в мае.

«Антон уже провел первую тренировку с командой и будет готовить «Эгриси» к осенней части сезона», – сообщили в клубе.

Михашенок долгое время был автором на «Чемпионате», затем помогал Виктору Гончаренко, который на тот момент возглавлял ЦСКА. Также он работал в тренерских штабах «Твери», «Рубина», белорусских «Витебска» и «Сморгони».

Последней командой Антона был «СКА Хабаровск», где он в 2022 году занимал пост тренера-аналитика.

Фото: «Эгриси»