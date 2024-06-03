«Почему бы нет? Если это кому-то надо, вопросов нет». Дэн Безопасность готов выйти в октагон со спортивным директором Fight Nights

Дэн Безопасность готов выйти в октагон с Дмитрием Шишковым.

– Ситуация с удалением спортивного директора FN Шишкова. Он сказал, что вы его сразу ударили.

– Во-первых, никто никого не бил. Пускай никто не преувеличивает и ничего из этого не раздувает.

Если внимательно посмотреть трансляцию, как мне показалось, Шишков побежал в сторону арбитра. Я предвидел ту ситуацию и [предпринял действия], чтобы он этого не сделал и не добежал.

А то, что Шишков там пишет, что кто-то ###### – не ######, то #####, извините за мой французский, я даже не знаю как это сказать. Если здравый человек такие слова говорит, то он для меня – нездравый.

У меня лично никакого негатива по отношению к Шишкову нет. То, что Шишков ходит и рассказывает, что у меня какая-то личная неприязнь, еще раз говорю: у меня с командой Fight Nights, с ее руководством, со всеми в лиге хорошие теплые отношения. Люди просто сами себе что-то придумывают и в это верят. Ну пускай верят, это их право. Им этого никто запретить не может

– Шишков еще сказал, что он был заявлен как игрок, поэтому с ним не должны были удалять тренера.

– Этот вопрос он уже пусть не Денису задает, а тому, кто этот регламент составлял. Да, я потом узнал в перерыве, что он заявлен как игрок. Но этот вопрос уже не ко мне.

– Готовы ли вы выйти с ним в октагон?

– Почему бы нет? Если это кому-то надо, вопросов нет.

– Бесплатно или за деньги?

– Бесплатно в этой жизни ничего не бывает, – рассказал специалист по безопасности в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

Ранее спортивный директор Fight Nights заработал удаление в матче с «Амкалом», а после высказался о предвзятости со стороны .