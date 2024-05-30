Шама сообщил о проблемах с составом «Титана» перед матчем 7-го тура с DMedia
Шама рассказал, что некоторые футболисты «Титана» пропустят игру с DMedia.
«Гама (не летит в Минск)
Адель(не летит в Минск) проблема с визой
Биря (травма)
Киса (под вопросом, проблема с голеностопом)
Шульга.Е (проблема с голеностопом, под вопросом)
Арби (проблема с голеностопом)
Вульф (проблема со спиной, индивидуальная программа до игры)
Гендузи (травма, но с нами летит)», – написал главный тренер «Титана».
Недавно Дмитрий Егоров также сообщил, что 8 игроков команды пропустят матч с ФК «10» в 7-м туре из-за травм и болезней.