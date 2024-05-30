Шама сообщил о проблемах с составом «Титана» перед матчем 7-го тура с DMedia

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Шама рассказал, что некоторые футболисты «Титана» пропустят игру с DMedia.

«Гама (не летит в Минск)

Адель(не летит в Минск) проблема с визой

Биря (травма)

Киса (под вопросом, проблема с голеностопом)

Шульга.Е (проблема с голеностопом, под вопросом)

Арби (проблема с голеностопом)

Вульф (проблема со спиной, индивидуальная программа до игры)

Гендузи (травма, но с нами летит)», – написал главный тренер «Титана».

Недавно Дмитрий Егоров также сообщил, что 8 игроков команды пропустят матч с ФК «10» в 7-м туре из-за травм и болезней.

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