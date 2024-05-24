Васант о длительных дисквалификациях в МФЛ: «Эти решения – посыл командам. Во всех турах – огромное количество эпизодов, где большой риск тяжелейших травм»

Блогер Васант рассказал, почему КДК Медиалиги дает длительные дисквалификации.

– Тебе не кажется, что в слишком большие дисквалификации?

– Действительно. Если считать процентное соотношение, то такая дисквалификация – это 30% сезона.

Но это было первое собрание КДК. Это первое официальное решение. Эти решения, в том числе посыл командам. Потому что все три тура – огромное количество эпизодов, где большой риск тяжелейших травм. Это нехорошая тенденция.

У Шитова был умысел. Он видел, что делает. Хорошо, что не было травмы. Если такое пропустить, то придется и дальше держать эту планку. А сейчас будет сигнал командам, что они должны думать о соперниках, о том, что можно нанести сильный урон здоровью.

– Есть такое мнение, что дисквалифицированный игрок должен пропустить столько же матчей, сколько пропустит травмированный. У тебя какое мнение?

– Сейчас Табрик вылетел на срок от 4 до 6 недель. Он пропустит почти сезон. Значит, и тот столько пропустит? Тогда это тоже несоизмеримо. Потому что 4-6 недель для медиафутбола – это не 4-6 недель для профессионального. Думаю, вряд ли это будет работать.

– Можно ли рассмотреть дисквалификацию за две желтых только на первый тайм следующего матча?

– Я сторонник таких штук. Я, например, сторонник игры в игре. Чтобы ребята в игре выполняли челленджи. Выполняя какой-то челлендж, получаешь разные плюшки: штрафные удары, дополнительные минуты. Но, кажется, это не сильно что-то поменяет. Мы порадуемся этому факту и потом забудем.

Надо придумывать то, что добавляет зрелищности матчу. Нам должно быть интересно, даже когда играют непопулярные команды. А таких пока в лиге много, – рассказал блогер в беседе с корреспондентом Спортса Ильей Ковалевым.

Напомним, защитника DMedia Игоря Шитова дисквалифицировали на 3 матча за удаление в матче с « ». Также КДК дисквалифицировал защитника GOATS Романа Романова на 3 матча за удаление в матче против «БруокБойз».