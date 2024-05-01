«До прихода «Альфа-Банка» мы были вынуждены очень сильно ужиматься, чтобы платить зарплаты пацанам». Чепурин о финансах «Эгриси»

Павел Чепурин рассказал о бюджете «Эгриси» после прихода «Альфа-Банка».

– После победы над 2Drots в МФЛ-4 Василий Уткин принес 1 млн рублей в барсетке. Тогда вы оставили в банке половину этой суммы. Эти деньги пошли на полуфинал или бронзу?

– Нет, у нас не было премок за бронзу. Кажется, что мы получили за нее обычные премки за победу: 5-10 тысяч. Ничего особенного.

Деньги из этого миллиона остались в команде. Все пошло в дело: на инвентарь, на аренду полей.

– Вы больше не сотрудничаете с Фонбетом. Сейчас ваш главный спонсор – «Альфа-Банк». Выросли ли зарплаты, премки?

– Зарплаты не выросли, остались на том же уровне. Просто до прихода «Альфа-Банка» мы были вынуждены очень сильно ужиматься в каких-то моментах, чтобы выплачивать зарплаты пацанам.

Потому что денег раньше не хватало. Сейчас этих денег примерно столько, чтобы комфортно себя чувствовать: не ужиматься в спортивном инвентаре, зарплатах, медиа, – рассказал голкипер «Эгриси» в интервью корреспонденту Sports Степану Кашинцеву.