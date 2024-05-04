Скроботов о разрыве «крестов»: «Появляются неприятные мысли, и ты их заедаешь: фастфуд, сладкое, газировки. Набрал 10-15 кг»

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Илья Скроботов Амкал Winline Медиалига Медиафутбол

Илья Скроботов рассказал, что заедал тревогу фастфудом.

– Ты в интервью во время восстановления сказал такую фразу: «Бывало, что заглушал боль едой». Какую боль?

– Ментальную. Представь, первые три месяца восстановления ты изо дня в день по несколько часов делаешь одно и то же. Монотонная работа. 

Это накапливается, накапливается – начинаются разные неприятные мысли в голове. И ты их заедаешь. Фастфуд, сладкое, газировки. 

– Это на депрессию похоже. 

– Да. Ты можешь думать о чем угодно, строить планы, а потом – бац, и все по-другому. Минус полгода футбола как минимум и день сурка в спортзале. И непонятно, что будет дальше. 

Заедаешь эту тревогу, так и набирается лишний вес. 

– Сколько ты набрал?

– Килограмм 10-15. 

– Обращался к психологу?

– Нет. Я не особо их люблю – и не верю, что это помогает. Ну что, ты им будешь рассказывать свои проблемы, а они в них же тыкать тебя? По мне, я сам себе прекрасный психолог. 

Все в голове – и повлиять на это можешь только ты. Ты сам себе враг и друг. Как мыслишь, так и будет. 

– Что тебя вытащило из этого состояния?

– Пацаны по команде, родители, близкие, друзья. Я поначалу не замечал этих килограмм, при возвращении беговой нагрузки они быстро уходили, – рассказал экс-защитник «Зенита», а ныне игрок «Амкала» в интервью Спортсу.

«Глушил депрессию фастфудом и газировками. Набрал 10 кг». Куда пропал самый яркий дебютант «Зенита»
 

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4 комментария
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Вот таким нехитрым способом из одного интервью получается 10-15 "новостей".
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рассказал экс-защитник «Зенита», а ныне игрок «Амкала»
Грустно...
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Скроботов против Фиксиков
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Ответ paskal-instrument.ru
рассказал экс-защитник «Зенита», а ныне игрок «Амкала» Грустно...
Правильнее было бы написать экс-защитник Зенита-2. Что-то рановато он завершил карьеру.
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