Аленичев вышел на замену в матче Медиалиги «Амкал» – «Народная Команда» в Туле

Теги Амкал Winline Медиалига результаты Народная Команда Медиафутбол

«Амкал» и «Народная Команда» играют в 3-м туре Winline Медиалиги.

4 мая, суббота

«Амкал» – «Народная Команда» – 1:1 (первый тайм)

«Амкал» (стартовый состав): Швагирев, Оленченко, Шурыга, Скроботов, Левшук, Сибскана, Маричев, Рябокобыленко, Катрич, Пича, Логуа.

«Народная Команда» (стартовый состав): Владлен, Винниченко, Актис, Мелеха, Степ, Кос, Большаков, Митрога, Палли, Орех, Юрьев.

Голы: 0:1 – Степ (19’), 1:1 – Агекян (24’).

Матч проходит в Туле, на стадионе «Центральный».

В матче ожидается участие легенд «Спартака» Егор Титов и Дмитрий Аленичев.

Опубликовал Илья Ковалёв

Читайте новости медиафутбола в любимой соцсети
    Комментарии
    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
    Реклама 18+
    Укажите причину бана
    • Оскорбление
    • Мат
    • Спам
    • Расизм
    • Провокации
    • Угрозы
    • Систематический оффтоп
    • Мульти-аккаунтинг
    • Прочее
    Пожаловаться
    • Спам
    • Оскорбления
    • Расизм
    • Мат
    • Угрозы
    • Прочее
    • Мультиаккаунтинг
    • Систематический оффтоп
    • Провокации
    Комментарий отправлен, но без доната
    При попытке оплаты произошла ошибка
    • Повторить попытку оплаты
    • Оставить комментарий без доната
    • Изменить комментарий
    • Удалить комментарий