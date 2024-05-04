Аленичев вышел на замену в матче Медиалиги «Амкал» – «Народная Команда» в Туле
«Амкал» и «Народная Команда» играют в 3-м туре Winline Медиалиги.
4 мая, суббота
«Амкал» – «Народная Команда» – 1:1 (первый тайм)
«Амкал» (стартовый состав): Швагирев, Оленченко, Шурыга, Скроботов, Левшук, Сибскана, Маричев, Рябокобыленко, Катрич, Пича, Логуа.
«Народная Команда» (стартовый состав): Владлен, Винниченко, Актис, Мелеха, Степ, Кос, Большаков, Митрога, Палли, Орех, Юрьев.
Голы: 0:1 – Степ (19’), 1:1 – Агекян (24’).
Матч проходит в Туле, на стадионе «Центральный».
В матче ожидается участие легенд «Спартака» Егор Титов и Дмитрий Аленичев.