Герман о победе над 2Drots 2 мая: «До сих пор мурашки от того дня, вспоминаю с безумной теплотой»

Теги Амкал Герман Эль Класико Федор Маслов 2Drots Winline Медиалига Александр Ярош Хул Медиафутбол

Герман Эль Класико вспомнил победу «Амкала» над 2Drots.

Ровно три года назад «Амкал» обыграл 2D в товарищеском матче по пенальти на «Сапсан Арене». Эта игра считается одной из самых популярных в истории медиафутбола.

«2 мая – большой день в истории медиафутбола! Всех причастных поздравляю. Всех, кто играл, кто был на забитых до отказа трибунах и, конечно, тех, кто смотрел наши ролики с двух сторон. 

До сих пор мурашки от того дня. Я умудрился «привезти гол» в наши ворота на первых минутах, неудачно скинув мяч точно на Яроша. Несколько сумасшедших эмоциональных переворотов хода той игры. То одни побеждают, то другие...

Все решалось в серии пенальти. Я был на пределе от напряжения, особенно, когда бил пенальти сам (забил по центру Белке). Такие же эмоциональные качели и выплеск адреналина был на ударе Нечая (забил) и во время решающего 11-метрового от Хула в ворота Феди (сэйв)...

В тот день я был очень счастлив. И вот уже несколько лет в эту дату (2 мая) я с безумной теплотой вспоминаю и саму игру, и всех участников», – написал президент «Амкала».

«Амкал» против 2Drots – главная битва медийного футбола. В их матчах бывает все: шампанское, драка братьев и очень много голов

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