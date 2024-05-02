Герман о победе над 2Drots 2 мая: «До сих пор мурашки от того дня, вспоминаю с безумной теплотой»

Герман Эль Класико вспомнил победу «Амкала» над 2Drots.

Ровно три года назад «Амкал» обыграл 2D в товарищеском матче по пенальти на «Сапсан Арене». Эта игра считается одной из самых популярных в истории медиафутбола.

«2 мая – большой день в истории медиафутбола! Всех причастных поздравляю. Всех, кто играл, кто был на забитых до отказа трибунах и, конечно, тех, кто смотрел наши ролики с двух сторон.

До сих пор мурашки от того дня. Я умудрился «привезти гол» в наши ворота на первых минутах, неудачно скинув мяч точно на . Несколько сумасшедших эмоциональных переворотов хода той игры. То одни побеждают, то другие...

Все решалось в серии пенальти. Я был на пределе от напряжения, особенно, когда бил пенальти сам (забил по центру Белке). Такие же эмоциональные качели и выплеск адреналина был на ударе Нечая (забил) и во время решающего 11-метрового от в ворота (сэйв)...

В тот день я был очень счастлив. И вот уже несколько лет в эту дату (2 мая) я с безумной теплотой вспоминаю и саму игру, и всех участников», – написал президент « ».

«Амкал» против 2Drots – главная битва медийного футбола. В их матчах бывает все: шампанское, драка братьев и очень много голов