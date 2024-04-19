«Амкал» и 2Drots смогут выпустить 12-го игрока в 1-м туре Медиалиги

Winline Медиалига опубликовала челленджи перед 1-м туром.

Команды соревновались в NHL 24 – 2 на 2.

В группе А победил « », в группе B сильнейшими стали 2Drots, в группе C победил « », в группе D – « ».

Победители смогут выпустить в 1-м туре 12-го игрока на три минуты и гарантировали участие в суперчеллендже, который состоится после группового этапа, где победители восьми челленджей разыграют очко в турнирную таблицу для своей команды.