Стартовала продажа билетов на благотворительный матч МФЛ. Все собранные средства пойдут в поддержку пострадавших в теракте

Теги товарищеские матчи (прочее) Благотворительность Winline Медиалига Медиафутбол

Winline Медиалига начала продажу билетов на благотворительный матч.

Товарищеская игра пройдет в Одинцово 13 апреля, начало – в 17:00 по московскому времени.

Все собранные средства пойдут в фонд помощи пострадавшим в «Крокус Сити Холл».

Ранее стало известно, что капитанами команд будут Ислам Халилов и Артем Донсков, которые помогали выводить людей во время теракта в «Крокусе».

Ислам и Артем выберут составы из тех футболистов, которые захотят принять участие в благотворительном матче.

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