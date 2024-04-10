Стартовала продажа билетов на благотворительный матч МФЛ. Все собранные средства пойдут в поддержку пострадавших в теракте
Winline Медиалига начала продажу билетов на благотворительный матч.
Товарищеская игра пройдет в Одинцово 13 апреля, начало – в 17:00 по московскому времени.
Все собранные средства пойдут в фонд помощи пострадавшим в «Крокус Сити Холл».
Ранее стало известно, что капитанами команд будут Ислам Халилов и Артем Донсков, которые помогали выводить людей во время теракта в «Крокусе».
Ислам и Артем выберут составы из тех футболистов, которые захотят принять участие в благотворительном матче.