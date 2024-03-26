Благотворительный матч Медиалиги в поддержку пострадавших в теракте пройдет 13 апреля. В нем сыграет 15-летний Ислам, выведший из «Крокуса» более 100 человек

Теги товарищеские матчи (прочее) Благотворительность Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов сообщил, что благотворительный матч Медиалиги пройдет 13 апреля.

«Игра состоится 13 апреля в Одинцове. Достаточно символично. Все-таки трагедия имела отношение к Московской области. Мы выбрали из двух домашних стадионов лиги именно областной.

Будет прямой эфир на канале лиги. Партнеры лиги на бесплатной основе предоставили от себя все, что могут: форма, стадион. Сотрудники лиги также будут бесплатно работать на этом матче.

Мы сейчас запустим анкету для всех желающих принять участие в матче, потому что это будет добровольная история. Нет ни одного человека в лиге, кто отказался бы от этого матча.

Будем собирать анкеты, где будут написаны имена, фамилии и номера на майках, чтобы это было красиво. Потому что потом мы через аукцион форм участников будем собирать средства. Естественно, Ислам примет участие в этом матче, как один из главных героев.

Будет открыт сбор средств, во время матча мы постоянно будем это показывать», – рассказал президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports Степану Кашинцеву.

В пятницу вечером преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар. 

По последним данным СК, в результате теракта погибли 137 человек, трое из них – дети.

15-летний Ислам вывел из «Крокуса» во время теракта более 100 человек.

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