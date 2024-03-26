Благотворительный матч Медиалиги в поддержку пострадавших в теракте пройдет 13 апреля. В нем сыграет 15-летний Ислам, выведший из «Крокуса» более 100 человек

Николай Осипов сообщил, что благотворительный матч Медиалиги пройдет 13 апреля.

«Игра состоится 13 апреля в Одинцове. Достаточно символично. Все-таки трагедия имела отношение к Московской области. Мы выбрали из двух домашних стадионов лиги именно областной.

Будет прямой эфир на канале лиги. Партнеры лиги на бесплатной основе предоставили от себя все, что могут: форма, стадион. Сотрудники лиги также будут бесплатно работать на этом матче.

Мы сейчас запустим анкету для всех желающих принять участие в матче, потому что это будет добровольная история. Нет ни одного человека в лиге, кто отказался бы от этого матча.

Будем собирать анкеты, где будут написаны имена, фамилии и номера на майках, чтобы это было красиво. Потому что потом мы через аукцион форм участников будем собирать средства. Естественно, Ислам примет участие в этом матче, как один из главных героев.

Будет открыт сбор средств, во время матча мы постоянно будем это показывать», – рассказал президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports Степану Кашинцеву.

В пятницу вечером преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар.

По последним данным СК, в результате теракта погибли 137 человек, трое из них – дети.

15-летний Ислам вывел из «Крокуса» во время теракта более 100 человек.

15-летний Ислам вывел больше 100 человек из «Крокуса». «Спартак» устроил ему встречу с игроками