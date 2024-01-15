Володя XXL, вероятно, пропустит Суперкубок МФЛ в Абу-Даби
Володя XXL, вероятно, не сыграет на медиафутбольном турнире в ОАЭ.
Об этом рассказал президент «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов.
«Володя проходит лечение, восстанавливается. По срокам – у нас есть доктор, который за это отвечает.
Думаю, к Дубаю (турнир пройдет в Абу-Даби – Sports.ru) он еще не будет готов», – заявил Тарасов.
Напомним, в декабре XXL перенес операцию на плечевом суставе.
Суперкубок МФЛ запланирован на 2-9 февраля в Абу-Даби. Среди участников: «Титан», «Родина Медиа», «БроукБойз» и 2Drots.