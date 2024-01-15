Володя XXL, вероятно, пропустит Суперкубок МФЛ в Абу-Даби

Володя XXL, вероятно, не сыграет на медиафутбольном турнире в ОАЭ.

Об этом рассказал президент « » Дмитрий Тарасов.

«Володя проходит лечение, восстанавливается. По срокам – у нас есть доктор, который за это отвечает.

Думаю, к Дубаю (турнир пройдет в Абу-Даби – Sports.ru) он еще не будет готов», – заявил Тарасов.

Напомним, в декабре перенес операцию на плечевом суставе.

Суперкубок МФЛ запланирован на 2-9 февраля в Абу-Даби. Среди участников: «Титан», «Родина Медиа», «БроукБойз» и 2Drots.