Володя XXL, вероятно, пропустит Суперкубок МФЛ в Абу-Даби

Теги Дмитрий Тарасов травмы Winline Медиалига Родина Медиа «Володя XXL» Владимир Горяинов Медиафутбол

Володя XXL, вероятно, не сыграет на медиафутбольном турнире в ОАЭ.

Об этом рассказал президент «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов.

«Володя проходит лечение, восстанавливается. По срокам – у нас есть доктор, который за это отвечает.

Думаю, к Дубаю (турнир пройдет в Абу-Даби – Sports.ru) он еще не будет готов», – заявил Тарасов.

Напомним, в декабре XXL перенес операцию на плечевом суставе.

Суперкубок МФЛ запланирован на 2-9 февраля в Абу-Даби. Среди участников: «Титан», «Родина Медиа», «БроукБойз» и 2Drots.

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