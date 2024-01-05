Inform пригласил Яроша на турнир в Казахстане

Теги Александр Ярош 1XBET Media Football League Медиафутбол

Inform сделал предложение Александру Ярошу.

«Пришло предложение на турнир в Казахстане. Я не буду называть команды, но мне просто предложили перелет, еду и жилье.

По мне, это минус, за медийку, которую могу дать этой команде, могли бы накинуть. А ехать туда без гонорара, будучи единственным кормильцем в семье как-то глупо, мне че маме сказать? Ты пока хлеб погрызи, а я в КЗ смотаюсь на пару недель? – написал хавбек.

Позже пост прокомментировал руководитель Inform Влад Хованский.

«По Ярошу, сделал предложение, чтобы дать шанс где-то перезагрузить медиафутбольную карьеру. Уверен, он заслуживает играть и быть частью медиафутбольного сообщества.

Сейчас ведем диалог еще с парочкой медиафутболистов. Возможно, получиться вас удивить крутым камбеком на МФЛ в Казахстане. Хочется, чтобы в футбол играли медийные», – написал Хованский.

1XBET Media Football League 2024 пройдет в Костанае. Старт турнира запланирован на 17 января.

Напомним, ранее Ярош выступал за «Эгриси», 2Drots и «Сахалинец. В прошлом году на 1XBET MFL Ярош играл за Fight Nights.

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